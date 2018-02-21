蔡總統：張開雙臂 歡迎台商回家拚經濟

影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天出席大陸台商春節聯誼，她說，了解許多台商有強烈意願回到家鄉「做伙打拚」，「只要有心為家鄉奉獻，我們都張開雙臂，歡迎各位回家，加入拚經濟的行列」。



蔡總統今天出席海峽交流基金會在圓山飯店舉辦的「2018大陸台商春節聯誼活動」。



蔡總統致詞提到，2018年是台灣經濟全面提升的關鍵一年，「新年假期結束，就是我們衝刺的開始」，政府會和大家一起打拚，帶領產業加速轉型升級，也會帶旺台灣經濟的未來。



她說，從前年520以來，政府全力以赴的工作，就是要打破多年來國內經濟的沉悶及停滯，恢復國人對經濟的信心。



蔡總統說，努力已有初步成效，經濟成長率已連續2年成長超過預期，去年出口總額3173.9億美元是歷年的次高，失業率3.76%創下17年來的最低點，農曆年前，股市在萬點以上封關，這是歷史上的第二次。



她提到，台灣經濟的卓越表現，固然是受惠於全球景氣的復甦，但更重要的是，趁著這一波景氣好轉，台灣也致力於推動經濟結構的改造，要全面提升產業競爭力和國內經濟的動能，擺脫多年來產業發展面臨的瓶頸，以及成長停滯與薪資停滯的困境。



蔡總統說，政府推動「五加二產業創新」計畫，希望點燃創新的火苗，由線到面，加速產業的轉型升級；也會全力排除各種投資的障礙，鼓勵民間擴大投資，啟動前瞻基礎建設計畫，就是要全面擴大內需及投資台灣的未來，連結經濟和產業的發展，促使勞動和資本的生產力能夠同步提升，讓全民可以共享經濟成長的成果。



她說，這是需要全國上下共同打拚、全力以赴的龐大經濟改造工程，過去一年多來，已經打下堅實的基礎，「現在最需要的，是大家把逐漸恢復的經濟信心，化為力量和行動」，政府會和民間在一起，共同促進產業的脫胎換骨，進而打造出台灣經濟未來的新願景。



蔡總統指出，她知道台商朋友非常關心台灣整體經濟的發展，也知道在中國大陸的許多台商企業，正面臨幾十年來最大的挑戰；她保證，無論台商有意在對岸轉型升級，或前往新南向國家發展，或是回到台灣投資發展，「只要政府能力範圍所及，都願意提供必要的協助、輔助、輔導及服務」。



蔡總統並說，她深切了解，許多台商有強烈的意願回到家鄉來「做伙打拚」。今天，她也要特別向各位提出邀請。歡迎大家回來台灣投資，「只要有心為家鄉奉獻，我們都張開雙臂，歡迎各位回家，加入拚經濟的行列，大家一起來努力」。



蔡總統指出，國內市場充滿投資機會，「五加二產業創新」就是未來產業新趨勢，不管在物聯網、生技醫藥、綠能科技、智慧機械，或國防產業，現在都有很多全新的、高附加價值的產業投資機會。



她說，政府也透過鬆綁法規、鼓勵創新等方式，創造更好的發展環境。例如：修正「產業創新條例」，讓創新資本能夠有更多彈性空間；修改「科學技術基本法」，讓產學間能有更密切的合作；其他包括延攬人才、修改「公司法」，解決五缺問題，以及推動整體的稅制改革等等，都是要打造一個更加適合產業發展的經濟環境。



蔡總統說，很欣慰聽到有一些台商朋友決定返台投資，在台灣發展包括電子支付、製鞋、五金以及長照等各式各樣的產品和服務。這些投資證明了她剛剛的承諾，政府不只歡迎大家回來投資，也一定會在土地、技術及法令等各層面上，給予協助，讓投資順利進行。



蔡總統當場指示海基會，持續關注台商回台投資的需要，並請相關部會全力支持。她說，務必要做到讓每一個有意願、有需求返鄉投資的台商，都能感受到政府的誠意和盡力協助。「台灣不只是各位永遠的家，也是在對岸所有台商最有力的後盾」。(編輯：陳永昌)1070221