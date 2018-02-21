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關鍵字： 台股開工地震路況
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M503爭議 張漢文：台商願做兩岸橋梁

發稿時間：2018/02/21 13:35

最新更新：2018/02/21 13:35

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（中央社記者繆宗翰台北21日電）對於M503航路爭議，中國大陸台企聯創會會長張漢文今天出席台商春節聯誼活動時受訪表示，兩岸面臨問題時，可以透過台商居中協商，但目前兩岸雙方都沒有要找台商出面的意思。

行政院大陸委員會主任委員張小月上午受訪時表示，兩岸間有既定溝通管道，M503爭議中，政府對中國大陸航空公司的措施也是迫不得已的做法。由於事涉國安與飛航安全，還是呼籲對岸盡速與台灣技術性協商，讓事件早日落幕。

海峽交流基金會今天在台北圓山大飯店舉辦2018大陸台商春節聯誼活動。今年參加人數與往年差不多，約有200多人參加。北京、上海等地台商多為榮譽會長出席。

漳州台商協會榮譽會長李榮福受訪時表示，國家既然有政策，企業就有責任配合推動，因此航路事件發生後，他的公司就立刻提出對策，將台籍幹部分為春節前、春節、元宵節共3波休假，所以加班機取消的影響不大。

李榮福說，既然蔡英文擔任中華民國的總統，只要她做的任何決策，「我們一定要盡最大的努力去支持，這是一個民主國家必須要有的素養。」

中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）榮譽總會長張漢文受訪時表示，20多年來除了因為家庭活動、健康因素少數幾次未參加外，回台都會參加海基會的台商聯誼活動，從未受過陸方壓力。

張漢文表示，中國大陸航空公司取消春節加班機，影響的多是在中國大陸的台籍幹部，「一定有人因此無法返台」。對於M503爭議，他希望兩岸雙方想個折衷的辦法，「不要把事情沒辦法收場的味道」。（編輯：馮昭）1070221

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