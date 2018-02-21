/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

回顧新國會 蘇嘉全：國會外交是一大亮點

發稿時間：2018/02/21 14:33

最新更新：2018/02/21 14:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北21日電）立法院長蘇嘉全今天說，過去兩年，立法院在立委的努力下，不僅完成多項重大立法，國會外交的表現更是一大亮點，期盼新的一年國會外交能走出另一條路，幫國家繼續突破困境。

蘇嘉全今天透過社群網站臉書（facebook）表示，今天是大年初六，也是百工百業開工的好日子，大家經過春節假期的休息，相信都卯足全力準備好向前衝刺。在此要祝福所有好朋友，無論在哪一個崗位都能步步高升、心想事成。

蘇嘉全說，回顧過去兩年，立法院在全體立法委員的努力之下，不僅完成多項重大立法，盡全力為人民帶來更好的生活，在國會外交的表現更是一大亮點。

蘇嘉並透過臉書放上一段影片，回顧兩年來立法委員們在審議法案與預算時專業的表現；立法院參與國際組織，成功深化台灣與世界的連結，以及立委們成立國會聯誼會，與各國友台小組頻繁互動的過程。

影片中也提到，新國會上任後，除立法效率大幅提升，國會外交的成果更是耀眼，兩年來接待了來自91個國家、519個參訪團，共6139人次，與過去相比，顯著增加。

蘇嘉全表示，期許在新的一年裡，立法院能夠維持良好的議事風氣，不分朝野同心協力，替台灣打造一個更好的未來，也期盼國會外交能夠走出另一條路，幫助國家繼續突破困境，讓民主的外交之路更加穩固。（編輯：郭萍英）1070221

今天是大年初六，也是百工百業開工的好日子，大家經過春節假期的休息，相信都卯足全力準備好向前衝刺。在此要祝福所有好朋友，無論在哪一個崗位都能步步高升、心想事成。回顧過去二年，立法院在全體委員的努力之下，不僅完成多項重大立法，盡全力為人民帶來更好的生活，在國會外交的表現更是一大亮點，到底有多精彩，就讓下面的影片告訴大家。期許在新的一年裡，立法院能夠維持良好的議事風氣，不分朝野同心協力，替台灣打造一個更好的未來，也期盼國會外交能夠走出另一條路，幫助我們的國家繼續突破困境，讓民主的外交之路更加穩固。

蘇嘉全Su Jia-chyuan 貼上了 2018年2月20日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP