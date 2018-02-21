回顧新國會 蘇嘉全：國會外交是一大亮點

（中央社記者劉冠廷台北21日電）立法院長蘇嘉全今天說，過去兩年，立法院在立委的努力下，不僅完成多項重大立法，國會外交的表現更是一大亮點，期盼新的一年國會外交能走出另一條路，幫國家繼續突破困境。



蘇嘉全今天透過社群網站臉書（facebook）表示，今天是大年初六，也是百工百業開工的好日子，大家經過春節假期的休息，相信都卯足全力準備好向前衝刺。在此要祝福所有好朋友，無論在哪一個崗位都能步步高升、心想事成。



蘇嘉全說，回顧過去兩年，立法院在全體立法委員的努力之下，不僅完成多項重大立法，盡全力為人民帶來更好的生活，在國會外交的表現更是一大亮點。



蘇嘉並透過臉書放上一段影片，回顧兩年來立法委員們在審議法案與預算時專業的表現；立法院參與國際組織，成功深化台灣與世界的連結，以及立委們成立國會聯誼會，與各國友台小組頻繁互動的過程。



影片中也提到，新國會上任後，除立法效率大幅提升，國會外交的成果更是耀眼，兩年來接待了來自91個國家、519個參訪團，共6139人次，與過去相比，顯著增加。



蘇嘉全表示，期許在新的一年裡，立法院能夠維持良好的議事風氣，不分朝野同心協力，替台灣打造一個更好的未來，也期盼國會外交能夠走出另一條路，幫助國家繼續突破困境，讓民主的外交之路更加穩固。（編輯：郭萍英）1070221



