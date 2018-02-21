端午聯誼擬改分組座談 台商盼有效溝通

（中央社記者繆宗翰台北21日電）陸委會主委張小月證實，今年度大陸台商端午聯誼擬改採分區分組座談。福州台商協會榮譽會長蔡聖今天表示，以往聯誼活動個別台商較難具體表達意見，樂見新形式，盼能有效溝通。



總統蔡英文出席大陸台商春節聯誼活動致詞時提到，了解許多台商有強烈意願回台打拚。對此，經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌表示，經濟部去年調查約有23%的大陸台商希望擴大在台投資，政府會研議如何協助。



海峽交流基金會今天在台北圓山大飯店舉行2018年大陸台商春節聯誼活動。



海基會副秘書長兼發言人管安露下午受訪時表示，活動報名人數將近300人，其中台商與台商會長共約200多人。包含榮譽會長在內，參加的台商會長有100多人，出席人數與往年差不多。



但據了解，中國大陸經濟重點都市北京、上海、廣州等地台商，這次參加的多半為榮譽會長，上海則無台商會長出席。



管安露表示，由於今天採餐會形式，總統與台商互動多在寒暄與合影，較少看到交換意見。



行政院大陸委員會主任委員張小月上午出席活動前受訪時表示，端午台商聯誼今年度將改採分區座談會，期盼進一步了解台商需求；秋節聯誼則會維持原形式，但也會加強舉行小型分區座談。



管安露下午進一步說明，考量台商在大型餐敘時較難表達意見，希望調整方式配合台商需要。辦法仍在研議中，也可能將大型餐敘與小型座談搭配舉行。



蔡聖在餐會後受訪時表示，以往台商聯誼時也會舉行座談，但多半是由代表發言，無法讓個別台商反映意見。政府這次的做法「也算是創新」，關鍵仍是台商要踴躍參加，將在中國大陸的所見所聞與政府相互交流。



關於大陸台商回台投資事宜，張銘斌下午受訪時表示，總統指示經濟部投審會調查台商回台投資意願，去年調查約有23%的大陸台商希望擴大在台投資，類型包括傳統產業等。政府會針對有投資意願的個案提供「一條龍」服務。



但他提到，若勞力密集產業回台，恐怕無法取得適合的投資環境、條件，政府會輔導轉型合適的投資方向，或尋找較適合的投資地點。（編輯：馮昭）1070221