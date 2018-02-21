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管碧玲從管媽升格管嬤 蔡總統買蛋糕慶祝

發稿時間：2018/02/21 16:49

最新更新：2018/02/21 16:49

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（中央社記者王承中、陳俊華台北21日電）民進黨籍立委管碧玲今天升格當阿嬤，她表示，民進黨中執會正在開會，Line傳來女兒順利生產的消息，總統蔡英文立刻下令買蛋糕慶祝，她則輕微發抖，「當阿嬤了，人生大事啊」。

民進黨今天下午召開中執會，管碧玲稍早透過社群網站臉書（facebook）表示，中執會正在開會，Line傳來女兒順利生產的消息，「寶寶誕生了」。蔡總統聽到她無聲的尖叫，立刻下令買蛋糕慶祝，全場鼓掌。

管碧玲說，「好命的寶寶，一出生，就得到總統的祝福，而我，輕微發抖起來，當阿嬤了，人生大事啊。」

與會的民進黨立法院黨團書記長何欣純下午受訪時表示，當時民進黨中執會正在討論高雄市議員提名席次，管碧玲突然「哇」了一聲，身兼民進黨主席的蔡總統問說，對這選區有意見嗎？坐在管碧玲旁邊的民進黨籍立委趙天麟才說，是管媽當阿嬤了。

何欣純轉述，蔡總統本來以為有地震，管碧玲才會叫出聲，得知是管碧玲當阿嬤後，蔡總統說，「這也算地震，是喜事的地震」，要管碧玲趕快買蛋糕請大家吃，民進黨秘書長洪耀福趕緊交代黨工去買一個蛋糕來；蔡總統還說，「生女孩子，太好了。」

民進黨籍立委邱議瑩也透過臉書表示，開中執會途中，管媽忽然驚呼「生了」，原來管媽女兒生產順利，蔡總統也立即請工作人員下樓買蛋糕恭賀管媽。「恭喜管嬤，賀喜管嬤」。（編輯：楊玫寧）1070221

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