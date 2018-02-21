孫大千臉書直播 提參選北市長緣由

（中央社記者劉建邦台北21日電）前國民黨立委孫大千今天在臉書說明投入藍營台北市長初選理由，他說有4股力量促使參選，並認為黨內若直接提名，難以打贏台北市長柯文哲，強調自己非親民黨派來扯藍營後腿。



2018年直轄市及縣市長選舉，中國國民黨台北市長初選，有意競逐者眾，包含前國民黨立委丁守中、台北市議員鍾小平外，前行政院大陸委員會副主委張顯耀今天也召開投入初選記者會，孫大千晚間則透過臉書粉絲專頁發表參選緣由。



孫大千提到，透過臉書直播宣布投入初選理由，是因過去選舉需要動員民眾，才可讓外界感受到打贏選戰氣勢，但現今需要不同做法，所以沒找重量級人物站台，希望透過數位化，營造選舉新模式。



他表示，投入黨內初選理由是因4股力量，包含改變自己、改造國民黨、給台北市不一樣定位跟價值、希望讓台北變成一流城市為地球貢獻正能量。



孫大千在直播時也回應網友提問，像是立委落選後為何參選台北市長非桃園市長、宣布投入初選是否打壓丁守中等問題。



他指出，2016年立委落選後，自己重新思考，透過2年時間學習許多經驗，很多重要政治人物也曾落選，立委落選不代表不能用其他方式實現自己抱負。



至於為何不考慮桃園市長，孫大千說，因黨中央未徵詢，且許多優秀黨內立委也表達願意投入桃園市長選戰，自己沒必要再參與，並認為今年底選舉將是國民黨最後一次機會，希望透過選戰讓老將轉型、新秀出頭。



孫大千表示，丁守中是自己的老師，師生間不會出現黨內互打，這次初選將會非常和諧，且若國民黨沒辦黨內初選而是直接提名，可能打不贏柯文哲，強調經歷過黨內初選的參選人，才有能力跟柯文哲互打。



此外，孫大千提到，有網友認為他是親民黨派來扯國民黨後腿。他回應，過去從親民黨回到國民黨時，許多親民黨同志無法諒解，幾次選舉親民黨同志還替對手站台，感到情何以堪，但這是磨練過程，如今已覺得坦然。



孫大千說，參選台北市長不是在乎輸贏，而是過程，希望透過選戰改變國民黨、台北市和台灣政治，未來也會透過臉書辦理說明會。（編輯：張芷瑄／管中維）1070221