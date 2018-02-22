綠委推AI聊天機器人 及時回覆選民陳情

民進黨立委余宛如（圖）22日在立法院記者會，發布全台灣第一個AI選民服務聊天機器人，並示範透過網媒工具訊息與選民互動。中央社記者施宗暉攝 107年2月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）立委辦公室常接獲各種選民服務，民進黨立委余宛如今天推出AI選服機器人，選民只要透過臉書訊息，就能陳情意見、了解法案進度；她說，未來盼能跨足多領域，給新創更多機會。



余宛如上午在立法院舉行記者會表示，自己很關心新創、數位國家的議題，希望能多說明、多互動，有些青年也希望用自己的專業，幫助社會做一點事，想說就用AI來做選民服務；去年自己努力推動外國專業人才延攬及僱用法的立法，能盡快帶動台灣發展，讓台灣更快與國際連結。



她說，國會辦公室經常接到很多選民陳情，想要多了解議題內容，希望提供更多資訊，也有很多講座邀約，但因助理平常都很忙，沒辦法及時回覆，有些選民會不耐煩、抱怨。



余宛如在記者會上示範如何透過臉書訊息（Facebook Messenger），來與機器人溝通，選民可以詢問法案處理進度、邀約立委參加活動，也能留下聯絡方式，讓辦公室助理有空時再回電。



余宛如說，平常大部分選民訊息、陳情都是來自於臉書留言，這次推出的AI語音機器人，主要是幫助選民在第一時間得到資訊，聊天機器人也設有「其他」選項，若選民有較複雜的問題，會請專人進行了解。



她說，3個月後會檢視聊天機器人的成效，期待像這樣中文語意系統在台灣能更加推廣，幫助更多服務業轉型，用意不是要取代人力，而是讓繁雜工作可以分工，讓人力能專注在更細微、重要的事上。（編輯：張良知）1070222