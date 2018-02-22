/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工路況
>rss

綠委推AI聊天機器人 及時回覆選民陳情

發稿時間：2018/02/22 11:30

最新更新：2018/02/22 13:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民進黨立委余宛如（圖）22日在立法院記者會，發布全台灣第一個AI選民服務聊天機器人，並示範透過網媒工具訊息與選民互動。中央社記者施宗暉攝 107年2月22日民進黨立委余宛如（圖）22日在立法院記者會，發布全台灣第一個AI選民服務聊天機器人，並示範透過網媒工具訊息與選民互動。中央社記者施宗暉攝 107年2月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）立委辦公室常接獲各種選民服務，民進黨立委余宛如今天推出AI選服機器人，選民只要透過臉書訊息，就能陳情意見、了解法案進度；她說，未來盼能跨足多領域，給新創更多機會。

余宛如上午在立法院舉行記者會表示，自己很關心新創、數位國家的議題，希望能多說明、多互動，有些青年也希望用自己的專業，幫助社會做一點事，想說就用AI來做選民服務；去年自己努力推動外國專業人才延攬及僱用法的立法，能盡快帶動台灣發展，讓台灣更快與國際連結。

她說，國會辦公室經常接到很多選民陳情，想要多了解議題內容，希望提供更多資訊，也有很多講座邀約，但因助理平常都很忙，沒辦法及時回覆，有些選民會不耐煩、抱怨。

余宛如在記者會上示範如何透過臉書訊息（Facebook Messenger），來與機器人溝通，選民可以詢問法案處理進度、邀約立委參加活動，也能留下聯絡方式，讓辦公室助理有空時再回電。

余宛如說，平常大部分選民訊息、陳情都是來自於臉書留言，這次推出的AI語音機器人，主要是幫助選民在第一時間得到資訊，聊天機器人也設有「其他」選項，若選民有較複雜的問題，會請專人進行了解。

她說，3個月後會檢視聊天機器人的成效，期待像這樣中文語意系統在台灣能更加推廣，幫助更多服務業轉型，用意不是要取代人力，而是讓繁雜工作可以分工，讓人力能專注在更細微、重要的事上。（編輯：張良知）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP