丁守中喊一坪換一坪 花敬群：虛偽性口號

（中央社記者呂欣憓、李淑華台北22日電）有意角逐台北市長的立委丁守中喊出都更「一坪換一坪」口號，內政部次長花敬群今天說，丁守中喊這個東西是不智的、不可能做得到的，「這種口號虛偽性遠高於可行性」。



前國民黨立委丁守中受訪回應表示，他來當台北市長，都市更新「一坪換一坪」絕對做得到，「如果花敬群做不到，請他下台，支持丁守中，絕對做得到」。應以防災都更的概念，提升市民居住安全與城市防災，建議大幅容積獎勵方式為誘因，鼓勵市民舊居換新屋。



花蓮地震引起台灣人對居住安全的關注，台北市長柯文哲日前公開表態北市急需都更，但民眾心態需要改變，「不可能一坪換一坪還加車位」。有意角逐中國國民黨台北市長參選人的前立法委員丁守中批評柯文哲沒有同理心，並承諾若當選，將用容積獎勵以「一坪換一實坪、外加一個停車位」鼓勵民眾舊換新。



花敬群今天中午接受POP Radio廣播節目主持人黃光芹專訪時表示，一坪換一坪是條件問題，以台灣來說絕大多數地方沒辦法做到一坪換一坪，以台北市來說，大多數公寓可以做到一坪換一坪，因為蓋的樓層越低，容積率越高，當地房價越高，越能做到一坪換一坪。



花敬群說，喊一坪換一坪，基本上是不理想、不好的，背後隱含是鼓勵人民舊東西換新東西不用出錢、賴給政府的心態，這部分他支持柯文哲論點，「丁守中現在喊這個東西是不智的，是不可能做得到的，政府要補助營建費用是很高的。」



花敬群指出，喊一坪換一坪在前台北市長郝龍斌選市長時曾經用過，那是那個年代的狀態，但郝龍斌沒有做到，所以政府一直不願意用這角度喊這口號，「這種口號虛偽性遠高於可行性，只是激發人民的貪婪，不是執政該做的事情。」（編輯：李淑華）1070222