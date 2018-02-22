爭取參與WHA 外交部：今年做得比去年多

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）為持續爭取參與世界衛生大會（WHA），外交部今天表示，從去年就開始為今年推案做準備，雖然面臨中國大陸打壓，推案十分困難，但外交部會全力去做，「今年會做得比去年更多」。



外交部國際組織司司長徐佩勇今天在外交部例行新聞說明會，回應記者詢問WHA推案時表示，從去年就開始準備，會配合推案時程，適時向外界做說明相關作法。



世界衛生組織（WHO）1月底於日內瓦召開執委會。外交部先前發布新聞稿，感謝布吉納法索、薩爾瓦多、海地、日本、尼加拉瓜、巴拉圭、史瓦濟蘭及美國在會議中為台灣發聲，強調台灣參與WHA的重要性。



有關今年WHA推案，徐佩勇坦言，面對今年情勢，WHA的推案還是十分困難，「但是我們會全力去做」。



他說，對岸的壓力一直存在，但外交部會結合國內民間團體、醫衛人士、友邦與理念相近的國家密切合作，爭取參與WHA。



徐佩勇指出，每次推案結束後，外交部都會檢討是否有需要改進、加強之處。面對越困難的狀況，「我們想做的就越多」，以達到目標。



他表示，「我們今年會做得比去年更多，這是一定的」，至於具體的作法，會在3月底向外界說明。



WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。WHO執委會則負責決定WHA的議程。



從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：李淑華）1070222