/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工路況
>rss

爭取參與WHA 外交部：今年做得比去年多

發稿時間：2018/02/22 13:25

最新更新：2018/02/22 13:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）為持續爭取參與世界衛生大會（WHA），外交部今天表示，從去年就開始為今年推案做準備，雖然面臨中國大陸打壓，推案十分困難，但外交部會全力去做，「今年會做得比去年更多」。

外交部國際組織司司長徐佩勇今天在外交部例行新聞說明會，回應記者詢問WHA推案時表示，從去年就開始準備，會配合推案時程，適時向外界做說明相關作法。

世界衛生組織（WHO）1月底於日內瓦召開執委會。外交部先前發布新聞稿，感謝布吉納法索、薩爾瓦多、海地、日本、尼加拉瓜、巴拉圭、史瓦濟蘭及美國在會議中為台灣發聲，強調台灣參與WHA的重要性。

有關今年WHA推案，徐佩勇坦言，面對今年情勢，WHA的推案還是十分困難，「但是我們會全力去做」。

他說，對岸的壓力一直存在，但外交部會結合國內民間團體、醫衛人士、友邦與理念相近的國家密切合作，爭取參與WHA。

徐佩勇指出，每次推案結束後，外交部都會檢討是否有需要改進、加強之處。面對越困難的狀況，「我們想做的就越多」，以達到目標。

他表示，「我們今年會做得比去年更多，這是一定的」，至於具體的作法，會在3月底向外界說明。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。WHO執委會則負責決定WHA的議程。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：李淑華）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP