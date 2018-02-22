台日交流 陳致中偕松下政經塾訪柯文哲

前總統陳水扁的兒子陳致中（前左3）22日與日本松下政經塾塾長河內山哲朗（前左2）等人一同前往台北市政府，拜會市長柯文哲。中央社記者施宗暉攝 107年2月22日

（中央社記者游凱翔台北22日電）前總統陳水扁兒子陳致中、日本松下政經塾一行今天拜會台北市長柯文哲。陳致中說，松下是日本首相搖籃，除了讓台日有更多互動，也希望能與凱達格蘭學校有更多人才培育交流。



陳致中與日本松下政經塾一行10餘人今天下午赴台北市府拜會柯文哲。陳致中事前受訪表示，這次活動由凱校邀請塾長河內山哲朗來台灣演講，同時這也是松下政經塾的現任塾長首次來台灣，除了希望台日有更多互動，也希望凱校、松下未來在人才培育上更多實質交流、互相學習。



陳致中說，凱校當年創辦時，相當敬佩松下政經塾創辦人松下幸之助的理念、想法，而松下在日本也被譽為是首相的搖籃，包括前日本首相野田佳彥等知名政治人物都曾是松下的學員。



媒體詢問，柯文哲日前曾身陷「阿扁裝病說」風波，陳前總統的態度為何。陳致中回應，柯市長是他父親的醫師，對家屬來說也是救命恩人，也曾公開澄清並非本意，因此仍對柯文哲心懷感激。



此外，監委陳師孟的第一案將辦2009年司法節慶祝大會上，有司法人員在演出的舞台劇「俠客行」中，學前總統陳水扁高喊「司法迫害」模樣。陳致中僅回應，對此不加評論，但相信監察院的處理。（編輯：方沛清）1070222



