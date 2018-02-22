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南韓禁進口福島水產 世貿組織判日勝訴

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未准上海台辦主任來台 陸委會：爭議多

發稿時間：2018/02/22 17:36

最新更新：2018/02/22 17:59

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上海市台辦主任李文輝日前申請來台未被核准。（中央社檔案照片）上海市台辦主任李文輝日前申請來台未被核准。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北22日電）上海市台辦主任李文輝日前申請來台未被核准。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，李文輝來台頻率較高，引發台灣內部爭議也較多，這是聯審會綜合考量後共同決定。

邱垂正也強調，政府歡迎兩岸正常健康有序交流，希望中國大陸來台從事相關活動不要帶有特定政治目的或意圖，進而引發社會歧見、爭議。但不需要將政府未核准李文輝來台申請，與強化人流管理一事做連結。

聯合報15日報導，上海市台灣事務辦公室主任李文輝等人申請近日來台參訪未被核准。行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，邱垂正對相關提問作上述表示。

邱垂正說，對於中國大陸官員申請來台參訪交流，聯審會是依據申請人以往來台活動狀況，以及這次申請事由、行程、活動內容，在符合台灣法令規範情形下，進行綜合考量。

他強調，李文輝來台次數應該是大陸台辦官員中頻率較高的，來台引發台灣內部爭議也較多。行政部門在審查案件時，對於這類案件也會做好善盡把關責任，避免交流失序現象發生，以維護社會內部安定。期許外界不要以一個個案以偏概全。

有記者追問，若李文輝以雙城論壇為由申請來台，聯審會最後仍反對是否影響雙城論壇進行。邱垂正僅表示：「這與雙城論壇無關。」

陸委會主委張小月1月曾提出，陸委會面對國家安全挑戰，今年度主要工作重點將包含健全兩岸法制等防衛機制，並透過檢討、修正相關法規，避免陸方帶有特殊統戰或政治目的的往來。

有記者問到，拒絕李文輝來台是否與強化人流管理有關，邱垂正則表示兩者沒有關係，不需作連結。

李文輝去年9月由民間團體邀請來台，並出席於國立台灣大學舉行的「中國新歌聲」音樂會。活動當時遭台大師生抗議，校園周邊也發生濺血事件。陸委會去年曾表示，將進一步查明李文輝在現場有無做出不當或違反交流規範行為。（編輯：林克倫）1070222

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