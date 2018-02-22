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綠黨團幹部經協調 幹事長何欣純書記長許智傑

發稿時間：2018/02/22 18:25

最新更新：2018/02/22 18:25

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（中央社記者陳俊華台北22日電）民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天說，新會期民進黨團書記長僅許智傑一人登記，因此由許智傑出任，黨團幹事長莊瑞雄、何欣純兩人競逐，經協調後由何欣純出任，。

依據民主進步黨選舉黨團幹部黨團組織規程相關規定，幹事長及書記長任期半年，得連選連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。已登記參選幹事長的有何欣純、莊瑞雄，書記長則只有許智傑登記。

柯建銘下午受訪時表示，最慢下週一（26日）黨團三長要決定，總召只有他一人登記，書記長也只有許智傑登記，只有幹事長有莊瑞雄與何欣純兩人登記參選，如果這兩天無法完成協調就要進行投票，否則會影響到各委員會成員的組成。

柯建銘也隨即致電莊瑞雄，最後確認由何欣純擔任新會期幹事長。柯建銘說，新年期間大家一團和氣，最後經協調產生新會期幹部，不需再經黨團內部投票。

另外，柯建銘也說，行政院長賴清德昨天晚上到國會辦公室拜會，兩人談到新會期狀況與優先法案，其中行政院提出的優先法案包括振興經濟、幸福家園、公益社會、智慧國家、政府效能等幾大類，約有上百案。

他表示，26日下午2時30分也會召開黨團會議，若個別委員對優先法案要增、要刪都能來討論，黨團都會尊重。（編輯：溫貴香）1070222

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