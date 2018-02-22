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預算支援基隆 賴清德：放心推長照

發稿時間：2018/02/22 19:10

最新更新：2018/02/22 20:03

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行政院長賴清德（左2）22日下午前往基隆失智老人團體家屋暨日照中心，並與長者親切互動。中央社記者王朝鈺攝　107年2月22日行政院長賴清德（左2）22日下午前往基隆失智老人團體家屋暨日照中心，並與長者親切互動。中央社記者王朝鈺攝　107年2月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）行政院長賴清德今天在基隆表示，衛生福利部去年匡列新台幣9000萬元預算給基隆市，今年也將提供2.5億元，讓基隆市放心推動長照服務。

賴清德下午在基隆市連趕3個行程，他在慶安宮參拜時致詞表示，今天和相關部會首長到基隆，就是要與市長林右昌團隊座談，一方面協助基隆落實總統蔡英文前瞻基礎建設計畫，另一方面也要幫助基隆推動長照2.0政策。

賴清德隨後趕往失智老人團體家屋暨日照中心，了解靈糧堂承辦情形。賴清德致詞表示，衛生福利部去年匡列9000萬元預算給基隆市，今年也將提供2.5億元，讓基隆市放心推動長照服務。

賴清德步出日照中心時，媒體關切斥資逾新台幣10億的海洋生態展示館興建工程停擺，究竟會依原計畫BOT或改由政府投資興建，行政團隊是否要來解決海生館興建案，賴清德說：「會來解決，座談之後就會公布。」

賴清德隨後趕往國立海洋科技博物館，出席「前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，媒體詢問賴清德明天是否為內閣改組的好時機，是否要把台南人馬拉上來，賴清德微笑說「謝謝」。

國家發展委員會國土區域離島發展處處長郭翡玉簡報時指出，截至2月9日，行政院已核定基隆市前瞻基礎建設經費共11.829億元，其中民眾關心的基隆輕軌現已完成可行性研究報告，交通部正在審查。

郭翡玉說，原則採基隆火車站至南港展覽館站全線雙軌化方案，樟樹灣至南港展覽館將以平面布設，預估所需經費共88億元，總計中央各部會對基隆市包含交通、教育、港埠、城鎮風貌及水利等建設，預計至少將投入218億元。（編輯：唐聲揚）1070222

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