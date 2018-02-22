立委轉述 美國國會希望台灣大膽提軍購項目

（中央社記者陳俊華台北22日電）民主進步黨籍立法委員羅致政、王定宇今天與美國參議院軍事委員會政策主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）等人會談，羅致政會後說，美國國會希望台灣更大膽提出整體軍購項目。



美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）率美國兩院軍事委員會議員20日到22日訪台，訪團成員還包括參議員恩斯特（Joni Ernst）與聯邦眾議員凱利（Trent Kelly）等人。



羅致政、王定宇都是立法院外交及國防委員會成員，王定宇晚間受訪表示，殷荷菲一行已前往南韓首爾，下午是與蒙哥馬利及美國參議院軍事委員會5位幕僚會談。



王定宇說，蒙哥馬利是美國軍事界重要角色，也是軍事委員會主席馬侃（John McCain）重要左右手，有相當影響力，雙方經由美國在台協會（AIT）安排，會面約一小時，深談台海情勢、台灣國防需求、台美如何進一步互動，及在印太戰略上扮演的角色。



王定宇表示，雙方也有就軍購交流想法，但內容不能透露。他特別提到有些機型，像西元2015年曾降落在台南的F-18戰機。



兩架美國F-18戰機2015年4月1日下午因機械因素緊急降落台南，美方2日派專人搭乘C130軍機帶器材到台灣維修後，兩架F-18戰機3日下午1時13分飛離台灣。



王定宇說，這次會談對未來台灣的國防需求是「深入、且正向積極」，雙方也約定未來到華府時將回訪。



羅致政晚間受訪時表示，雙方有提到軍購問題，從國會角度講，美方是希望台灣能「更大膽提出軍購項目，要有全盤的東西，不要單獨來談（個別軍購項目）」，而這些政策幕僚也樂於協助台灣獲得相關武器裝備。（編輯：李明宗）1070222