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林美珠請辭 勞基法修法功成身退

發稿時間：2018/02/22 20:37

最新更新：2018/02/22 21:06

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勞動部長林美珠上任一年左右，最大政績為推動勞動基準法再修法。（中央社檔案照片）勞動部長林美珠上任一年左右，最大政績為推動勞動基準法再修法。（中央社檔案照片）

（中央社記者余曉涵台北22日電）勞動部長林美珠請辭，林美珠上任一年左右，最大政績為推動勞動基準法再修法，但也因爭議過大，留下正反兩極評價。

林美珠於民國106年2月8日上任，馬上面臨一例一休的燙手山芋，她原本循著前任勞動部長郭芳煜規劃的宣導、輔導、檢查3階段實行一例一休，但爭議仍然不間斷，林美珠6月時雖然拍板檢查期「該罰就罰」，但如何罰就依照地方政府的個案處理。

當時外界已經盛傳勞基法將再度修法，但每當記者向林美珠詢問修法事宜時，她都強調現階段沒有修法規劃。

行政院長賴清德9月上任後沒多久，就宣布啟動勞基法修法，林美珠當時表示，產業彈性需求，勞動部一直都聽取各方意見，「沒有一個修法百分之百讓大家滿意」，所以修法以「最大公約數」為主。

修法啟動後，雖然資方拍手叫好，但隨之而來的勞團反彈聲浪更大，多次突襲抗議盼政府撤回草案，文化大學法律系教授邱駿彥等人也紛紛表示，此次修法的彈性給的太大，恐衝擊勞工權益。

林美珠跟行政院則不斷強調修法是政府廣泛聽取各界意見後，在保障勞工權益前提下，秉持安全與彈性的原則，堅持勞工權益「四不變」，即「正常工時不變」、「週休二日不變」、「加班總工時不變」、「加班費計算費率不變」；同時考量勞動現場之實際需求，增加「四彈性」，即「加班彈性」、「排班彈性」、「輪班間隔彈性」、「特休運用彈性」，務實地給予勞雇雙方適度彈性。

但反對的勞團仍不接受林美珠的說法，不斷發起一波波的抗議行動，甚至在反對修法的遊行中，脫序演出阻礙台北市西區要道交通。

勞基法修正案三讀通過後，資方認為此版本讓想加班的勞工有機會加班，休假排班彈性也增多，政院也認為可望借此改善投資環境，進而改善國內低薪問題。

林美珠任勞動部長期間的爭議事項大多來自於她的發言，她曾在立法院備詢時說，若遊覽車司機跟乘客說好，休息時間把車門關起來，並可以去散散步、做做操，也算休息，被外界解讀為認可「手握方向盤才算工時」；林美珠也因不常有公開行程，被立委批評是「神隱部長」。

林美珠頂著修法壓力，又傳出罹癌，因健康因素請辭的傳聞沒有間斷，但她都僅透過幕僚指出，「沒有倦勤，仍傾全力推動勞基法修法等勞動部重大政策」。（編輯：唐聲揚）1070222

延伸閱讀》林美珠健康因素請辭 蘇麗瓊可望接任勞動部長

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