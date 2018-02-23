監院審查雄三案 新監委將首度行使彈劾權

（中央社記者劉麗榮台北23日電）民國105年發生雄三飛彈誤射事件，3名軍士官最重遭判2年徒刑。知情人士指出，監察院去年審查雄三案的彈劾案未過，今天將再度召開彈劾審查會，並由新任監委行使彈劾權。



金江艦105年7月1日在海軍左營軍港誤射一枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、同船3名船員受傷。監察委員包宗和、王美玉、仉桂美申請自動調查。



知情人士指出，監察院去年7月召開彈劾審查會，數名軍士官皆未通過彈劾。事隔半年，等到11名新監委上任後，今天上午將再度召開彈劾審查會，並由新委員行使第一次的彈劾權。



一般彈劾審查會出席人數為9到13人，至少有9名監委出席才能召開。一件彈劾案有兩次審查機會，但必須由不同的委員進行投票。



知情人士表示，前總統馬英九任內僅提名18名監委，沒有提滿29名，導致實際彈劾權減半，彈劾案第一次沒過，無法進行第二次審查，因為沒有其他監委。



知情人士說，雄三案多名涉案軍官有違失，首次審查會卻沒有一個通過彈劾。今天上午的審查會將是最後一次機會，無論通過與否，都是監察院的「共識」。



新監委上任後，有人主張彈劾案要記名投票，院內談話會上也討論過，目前尚在研議階段。不具名的監委受訪指出，希望重大事件的表決可以透明化，監察院應該改變，與時俱進；也有監委認為，如不能一步到位，至少對於不通過的彈劾案，要說明原因。



按往例只有彈劾案通過才會對外發布消息，彈劾案不過，等於這個案子就「死掉了」，究竟什麼理由沒過，不得而知，因此也引發外界批評。過去如前檢察總長黃世銘、前基隆市長張通榮的彈劾案皆未通過。（編輯：林沂鋒）1070223