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立院何時開議 柯建銘：協商無共識就表決

發稿時間：2018/02/23 12:11

最新更新：2018/02/23 12:11

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（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，立法院新會期原訂27日開議，因國民黨團撤簽協商結論，26日需再由立法院長蘇嘉全召集朝野協商，若無共識就開談話會決定開議日。

立法院長蘇嘉全26日上午9時30分將召集朝野黨團協商立法院第9屆第5會期開議日。若朝野無共識，隨後在上午11時舉行全院委員談話會，決定開議日相關事宜。

柯建銘今天受訪時表示，上會期結束前朝野協商後，決定新會期在27日開議，各黨團都簽下協商結論，但因國民黨不滿核二廠2號機歲修後申請重起，因此撤簽協商結論。

柯建銘說，26日上午朝野協商若沒結果，11時就開談話會表決來決定開議日，「否則立法院就違憲，沒有人擔得起」，現在是行政院要來施政報告，立法院卻要搞違憲，根本沒道理，「要監督行政院還不讓它來，沒有邏輯」，且立法院不開議是喪失職權，國民黨能承受外界的指責嗎？

柯建銘表示，他認為談話會時在野黨一定會提出附帶條件，要求行政院長賴清德來做各種報告，有另外的打算，若國民黨不簽協商結論，「就是寧可表決輸，也要凸顯他們努力地抗衡民進黨」。

他說，開談話會表決後，26日中午就能開程序委員會確定議程，27日起進行施政總質詢；至於開議當天國民黨會搞什麼招，「就見招拆招」，沒辦法預測國民黨團會怎麼杯葛，見機行事就好。

國民黨團總召林德福上午受訪時表示，民進黨團出爾反爾，當初大家認為核二廠2號機歲修後要停機，現在又要啟動。國民黨團支持非核家園，政府要說清楚配套是什麼，行政院長賴清德要來立法院專案報告，未來能源政策要怎麼走，不能想到哪、做到哪。

中華民國憲法規定，立法院會期每年兩次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。

中華民國憲法增修條文也規定，行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢權。（編輯：張良知）1070223

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