蔡總統：今年台灣經濟應該會往上走

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，她認為，今年台灣的經濟「應該會往上走」；她期許，台商們持續為台灣發聲，一同參與台灣未來的發展。



蔡總統今天接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



蔡總統提到，近一年來，台灣的經濟成長率持續向上攀升，景氣也蒸蒸日上，顯見今年台灣的經濟「應該會往上走」。



蔡總統指出，為了提振公務人員的士氣，政府決定為全體軍公教人員加薪3%，同時帶動民間企業一起為員工加薪，希望趁著這一波經濟景氣，也能大幅提升人民的薪資所得。此外，政府也透過稅制改革，讓中低收入戶或月薪約3萬元以下的年輕人可以免繳所得稅，來照顧年輕世代。



蔡總統強調，目前「前瞻基礎建設計畫」及「5加2」產業創新計畫的相關建設都已經啟動，「台灣正在跟全世界比賽技術與創新」。事實上，台灣有新的開發技術與創新事業，未來如果創新的速度能再加快，年輕人就能有更多的機會，進一步提升台灣國際競爭力。



訪賓一行由北美洲台灣商會聯合總會總會長吳光宜率領、僑務委員會委員長吳新興陪同，前來總統府晉見蔡總統，總統府副秘書長姚人多也在座。（編輯：鄭雪文）1070223