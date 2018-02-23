黨產會約談 雷倩：辜家推責婦聯會人員

（中央社記者謝佳珍台北23日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，黨產會約談辜家與婦聯會會務人員，比對兩邊說詞，據會務人員看過問訊筆錄後轉述，他們相當震驚，居然把所有責任推到他們身上。



知情人士透露，前婦聯會主委辜嚴倬雲19日曾和婦聯會常委通電話，表示想回台灣，但家人說回台灣會被關，不能回台。



雷倩接受中央社記者訪問表示，黨產會認定婦聯會為附隨組織後，接下來舉證責任在婦聯會身上，婦聯會必須舉證財產非黨產，但根據黨產會向會務人員出示的空房間照片，以及昨天辜嚴倬雲女兒辜懷如記者會，聽說有些東西碎了，這對會務人員來說非常驚訝。



雷倩說，被認定為附隨組織後，要在4個月內提出證據說明財產並非黨產，但會裡的資料非常少，原本寄望這100多箱資料當中有些蛛絲馬跡可以證明，但只剩10幾箱，可以舉證的資料非常有限，晴天霹靂、焦頭爛額。



她表示，辜嚴倬雲原本要和內政部、黨產會簽行政契約，但在家人配合下完全翻盤；不簽行政契約後，不僅辜嚴倬雲辭去婦聯會常委、委員、四大基金會董事長，連辜家派到婦聯會的律師宋重和也辭，四大基金會的律師葉慶元也消失無蹤。



雷倩說，所有1月31日當時反對行政契約的人全撤，包括辜家家人、辜家相關委員或董事，陸續辭任，只留下國民黨相關的人還在婦聯會。



談及黨產會日前約談辜家與婦聯會會務人員，雷倩說，為比對兩邊說詞，黨產會拿辜家說詞詢問會務人員，根據會務人員看過黨產會問訊筆錄轉述，他們相當震驚的是居然把所有責任推到他們身上，他們心裡非常痛苦。



婦聯會昨天召開常委會討論申請解凍會務經費等事宜，知情人士表示，昨天看到辜懷如記者會，常委們第一個反應是「辜媽媽好可憐」，因為以辜嚴倬雲名義所寫聲明稿，有些不是事實。



知情人士說，辜嚴倬雲19日曾和常委通電話，表示想回台灣，但家人說回台灣會被關，不能回台；聽到辜懷如的記者會、看到以辜嚴倬雲名義所發聲明稿、且接到辜嚴倬雲電話，常委們掉淚，都說「辜媽媽好可憐」，好替辜嚴倬雲心痛。



此外，婦聯會將於3月8日開會改選，傳出為取得婦聯會主導權，又出現委託書大戰。



不當黨產處理委員會發言人施錦芳昨天表示，根據婦聯會內部多位員工說法，去年從婦聯會搬至辜家的物品約100多箱；但辜家三女兒辜懷如說，目前僅留下10、20箱左右，其他都碎掉了。（編輯：林沂鋒）1070223