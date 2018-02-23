善意開局 民進黨中國通陳明通再掌陸委會

內閣改組，行政院23日宣布5位首長人事異動，陸委會主委張小月另有任用，由台大國發所教授陳明通（圖）接任。（檔案照片）中央社 107年2月23日
（中央社記者林克倫台北23日電）阿通回來了！此波內閣人事改組最大驚奇點，首推前陸委會主委陳明通再次由陳教授轉身為陳主委，不僅創下陸委會首例「兩任主委」，也對今年的兩岸關係給出善意的開局。
個性隨和、帶點小臭屁是陳明通給人最大印象。他喜歡人家叫他「阿通」「通哥」，討厭稱他主委或教授，而名字裡有個「通」字，也反映他在學術領域的大跨界，堪稱「內外兼修」。
陳明通畢業於台灣大學政治系，擁有政治學博士學位。早期研究領域是台灣地方派系，著有「派系政治與台灣政治變遷」專書，此後轉入兩岸關係與中國研究，並在陳水扁總統任內嶄露頭角。
早在前總統陳水扁擔任台北市長時，陳明通即被延攬為市政顧問。2000年競選總統時，陳水扁提出的「中國政策白皮書」即由陳明通主筆，這是民進黨第一份中國政策報告，讓阿通成為民進黨的中國通。
2007年，陳明通與多位學者提出「中華民國第二共和憲法」草案，研究領域從派系政治、兩岸關係與中國研究，再次跨界至憲政憲法學。對此多領域兼修，阿通不諱言對自己很自豪。
不過，陳明通也有「不通」的事物。例如他就不會騎摩托車、也不會開車，往返住家與校園全靠走路與騎腳踏車，數十年如一日。這也讓酒量奇佳的通哥，直接避免掉酒駕風險。
此外，陳明通還是熱炒掛。他卸任陸委會副主委回台大後，有次與大陸駐台記者們相約在金華國中旁的熱炒店開懷，座位就選在人行道上，理由是接地氣。套句大陸用語：群眾中來、群眾中去。
陳明通向來以身為台灣平埔族為榮，且歌喉好、眾人皆知。他還喜歡用河洛漢語（古漢語）吟唱古詩詞，記得有次找記者到陸委會頂樓，原以為是要政策吹風，結果是聽阿通主委吟唱詩詞，他還強調，用古漢語吟唱的「味道」才對！
說到中國大陸，儘管陳明通有著鮮綠標籤，但跟北京、上海、廈門等對台研究機構智庫都很熟稔，且大陸學者私下對阿通也多持正面評價。亦即，若從「人」來看兩岸關係，陳明通當陸委會主委是個善意的政治信息。（編輯：朱建陵）1070223
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