/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
>rss

善意開局 民進黨中國通陳明通再掌陸委會

發稿時間：2018/02/23 18:08

最新更新：2018/02/23 18:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
內閣改組，行政院23日宣布5位首長人事異動，陸委會主委張小月另有任用，由台大國發所教授陳明通（圖）接任。（檔案照片）中央社 107年2月23日內閣改組，行政院23日宣布5位首長人事異動，陸委會主委張小月另有任用，由台大國發所教授陳明通（圖）接任。（檔案照片）中央社 107年2月23日

（中央社記者林克倫台北23日電）阿通回來了！此波內閣人事改組最大驚奇點，首推前陸委會主委陳明通再次由陳教授轉身為陳主委，不僅創下陸委會首例「兩任主委」，也對今年的兩岸關係給出善意的開局。

個性隨和、帶點小臭屁是陳明通給人最大印象。他喜歡人家叫他「阿通」「通哥」，討厭稱他主委或教授，而名字裡有個「通」字，也反映他在學術領域的大跨界，堪稱「內外兼修」。

陳明通畢業於台灣大學政治系，擁有政治學博士學位。早期研究領域是台灣地方派系，著有「派系政治與台灣政治變遷」專書，此後轉入兩岸關係與中國研究，並在陳水扁總統任內嶄露頭角。

早在前總統陳水扁擔任台北市長時，陳明通即被延攬為市政顧問。2000年競選總統時，陳水扁提出的「中國政策白皮書」即由陳明通主筆，這是民進黨第一份中國政策報告，讓阿通成為民進黨的中國通。

2007年，陳明通與多位學者提出「中華民國第二共和憲法」草案，研究領域從派系政治、兩岸關係與中國研究，再次跨界至憲政憲法學。對此多領域兼修，阿通不諱言對自己很自豪。

不過，陳明通也有「不通」的事物。例如他就不會騎摩托車、也不會開車，往返住家與校園全靠走路與騎腳踏車，數十年如一日。這也讓酒量奇佳的通哥，直接避免掉酒駕風險。

此外，陳明通還是熱炒掛。他卸任陸委會副主委回台大後，有次與大陸駐台記者們相約在金華國中旁的熱炒店開懷，座位就選在人行道上，理由是接地氣。套句大陸用語：群眾中來、群眾中去。

陳明通向來以身為台灣平埔族為榮，且歌喉好、眾人皆知。他還喜歡用河洛漢語（古漢語）吟唱古詩詞，記得有次找記者到陸委會頂樓，原以為是要政策吹風，結果是聽阿通主委吟唱詩詞，他還強調，用古漢語吟唱的「味道」才對！

說到中國大陸，儘管陳明通有著鮮綠標籤，但跟北京、上海、廈門等對台研究機構智庫都很熟稔，且大陸學者私下對阿通也多持正面評價。亦即，若從「人」來看兩岸關係，陳明通當陸委會主委是個善意的政治信息。（編輯：朱建陵）1070223

延伸閱讀》外交兩岸老將 府院盼吳釗燮陳明通創新局

延伸閱讀》陳明通回鍋陸委會主委 3月中旬到任

延伸閱讀》內閣5首長異動 陳明通掌陸委會、許銘春掌勞動部

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP