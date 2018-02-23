總統接見福衛五號團隊 放眼太空市場

科技部長陳良基23日率領福衛五號研發團隊晉見總統，並送上一幅台灣全島無雲影像。總統還將此一台灣地圖放在總統的狀況室。陳良基說，這代表在遙遠的外太空中，有一顆台灣自主的衛星在太空中守候台灣。（國研院提供）中央社記者陳政偉傳真 107年2月23日