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關鍵字： 學測內閣改組李菁福衛五號
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府院人事改組 綠肯定最佳調整藍表憂心

發稿時間：2018/02/23 18:38

最新更新：2018/02/23 23:05

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（中央社記者王承中、陳俊華台北23日電）府院人事改組底定，民進黨團肯定總統蔡英文針對內外局勢做的最佳調整；國民黨團憂心外交空間被中共壓縮；時代力黨團期待新動能；親民黨團尊重總統職權。

行政院今天宣布5位首長人事異動，包括新任外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、勞動部長許銘春、退輔會主委邱國正。

民進黨立法院黨團書記長何欣純下午受訪表示，這是蔡總統基於台灣內外局勢所做的最佳調整，人選以加強未來國防、外交穩定為主，「基層反應蠻好」，表示總統更強勢主導國家安全部分，更得心應手，契合總統對國際的政策方向。

何欣純說，內閣改組，「大家期待可以更好」，行政院長賴清德內閣團隊可能是以穩定為主，尤其在花蓮震災後，內閣團隊都已經抓住賴清德行事風格和節奏，以及對民生、內政的積極，是最佳的執政團隊，所以大部分都沒有調整。

不過，也有不具名民進黨立委表示，「大家都期待應該有更大幅度的改組」。

中國國民黨立法院黨團總召林德福告訴中央社記者，府院人事調整，陸方也在看，讓過去立場較偏台獨的吳釗燮擔任外交部長，恐會使台灣的外交空間被中共壓縮。

他說，政務官要用人唯才、適才適所，不能只考量當下，格局要放寬，不分黨派，才能讓台灣走出去，若政務官人選只看黨派色彩，不是國家之福。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，這波人事改組主軸在於總統職權的兩岸、國防及外交，對內改革幅度不夠大，但期待在軍人年改、兩岸關係發展上，會有新動能。

他說，陳明通這次回鍋陸委會主委，是否會有新作為，時力有一定的期待。另外，新會期將處理軍人年改，如何順利推動軍人年改及募兵制，或許是國防部和退輔會換將的重點。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，人事更動最主要是國安相關的外交跟國防，親民黨尊重總統任命的職權，但最重要的兩岸關係要有突破。

他說，總統在兩岸問題上已經做出一定程度的努力，嚴德發、吳釗燮、陳明通都不是問題，但兩岸問題還是取決於雙方能否有管道對話，否則僵局還是存在。（編輯：溫貴香）1070223

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