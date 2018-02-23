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蒲澤春任府戰略顧問 沈一鳴接國防部副部長

發稿時間：2018/02/23 18:49

最新更新：2018/02/23 20:23

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zoom in 國防部23日表示，國防部軍政副部長蒲澤春上將調任總統府戰略顧問，人事案從3月1日起生效。（國防部提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年2月23日國防部23日表示，國防部軍政副部長蒲澤春上將調任總統府戰略顧問，人事案從3月1日起生效。（國防部提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年2月23日

（中央社記者呂欣憓台北23日電）國防部今天表示，國防部軍政副部長蒲澤春上將調任總統府戰略顧問，軍政副部長一職由空軍司令沈一鳴上將接任，兩人的人事案都從3月1日起生效。

國防部今天發布新聞稿指出，奉總統核定，國軍上將職務調整，國防部軍政副部長蒲澤春上將，因任務需要，調任總統府戰略顧問。

國防部指出，空軍司令沈一鳴上將任職期間戮力推動國際軍事事務交流、國機國造、聯合作戰演訓及災害防救等工作，著有貢獻，考量任職已屆滿3年1個月，調任國防部軍政副部長，以藉其豐富經驗，後續推動各項國防事務。

zoom in 國防部23日表示，空軍司令沈一鳴上將接任國防部軍政副部長，人事案從3月1日起生效。（國防部提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年2月23日國防部23日表示，空軍司令沈一鳴上將接任國防部軍政副部長，人事案從3月1日起生效。（國防部提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年2月23日

根據國防部提供的資料，蒲澤春曾就讀海軍官校67年班、美海戰院86年班、美東南大學企管碩士；擔任過國防部後次室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、海軍副參謀總長執行官、國防部軍政副部長。

沈一鳴曾就讀空軍官校68年班、空院81年班、美空戰院91年班、美空戰院戰略碩士；擔任過國防部情次室次長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍副參謀總長、空軍常務次長、空軍司令部司令。（編輯：林興盟）1070223

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