勞基法修正3月上路 許銘春：嚴格執法

行政院23日公布內閣改組名單，勞動部長林美珠卸任，由高雄市政府副市長許銘春（左）接任，許銘春下午召開記者會對外說明。中央社記者董俊志攝 107年2月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市副市長許銘春將接掌勞動部，面對修正後的勞基法3月上路，迄今仍有勞工質疑能否落實的問題，許銘春今天表示，將全力以赴、嚴格執法，捍衛勞工權益。



許銘春下午在副市長室受訪，她說因為有法律歷練，出任勞動部長，會全力捍衛勞權，那是她的信念和人生價值，願意為勞工做點事。



修正後的勞基法3月上路，至今仍有勞工質疑新法能否落實的問題，許銘春允諾捍衛勞權，嚴格執法。



至於何時被徵詢出任部長及過程，許銘春坦言，前後只有3天。她說，春節後返回市府上班，接到行政院長賴清德徵詢的電話，當時感到意外，後來仔細考慮了一天，並向市長陳菊報告，得到鼓勵和支持。



她自認律師出身，對勞基法不陌生，經詢問家人獲得支持，才接受這項任命。許銘春說，執業律師當了21年，期間也提供勞工義務諮詢及協助打贏資方惡意積欠勞工薪資的官司，而且擔任副市長，勞工局業務是她的轄管，所以她接受這份職務。



未來要面對可能強勢的工會，許銘春表示，會以誠意、誠懇的態度和工會溝通，因為她對溝通有信心。



媒體好奇如何出線，許銘春表示，可能賴清德認為她有法律背景、政務官的歷練、個性溫暖等考量。她說，過去與賴清德的互動都基於公務行程。



許銘春還透露原本昨天要北上見賴清德，後來他說時間很趕、也並非不認識，所以就沒有北上會面。



其實，許銘春在2016年總統大選時，曾擔任蔡英文競選辦公室的法律顧問兼發言人，與民進黨和蔡總統有過互動，彼此不陌生，市府官員認為當時的因緣可能是許銘春出線的關鍵。



許銘春將在2月26日履新。（編輯：卞金峰）1070223