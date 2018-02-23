邱國正簡樸穿公發布鞋 治軍嚴謹再獲重用

內閣改組，行政院23日宣布5位首長人事異動，由前參謀總長邱國正（圖）接任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員。（檔案照片）中央社 107年2月23日

（中央社記者呂欣憓台北23日電）前參謀總長邱國正將出任退輔會主委，陸軍出身的他治軍嚴謹，對官兵的要求絕不馬虎，也因為他行事穩定、盡力做好本分的軍人性格，讓府院高層決定再度重用他，協助推動政策。



行政院下午宣布多項人事異動，行政院官兵輔導委員會李翔宙卸任，由邱國正接任，行政院發言人徐國勇說，邱國正了解現役和退役軍人的需求，有助於穩定推動退輔會的興革。



邱國正治軍嚴謹，做事一板一眼，認為軍人應做好份內工作，因為官兵若連自我要求都做不到，部隊如何有戰力？



而他近日因為穿著昔日國軍公發的布鞋逛街登上媒體版面，也可看出他低調簡樸的作風。



曾擔任邱國正下屬的軍官形容，邱國正是一個指導明確、不要繁文縟節、不要排場的長官，非常照顧官兵權益，也是一個正直的將領，雖然要求細節，但邱國正對下屬的要求，並沒有超過規定，只要做好份內的工作，邱國正並不會為難下屬。



民國105年底，前參謀總長嚴德發卸任時，總統蔡英文拔擢時任陸軍司令的邱國正接任參謀總長，對原先已經做好在106年中退伍的邱國正來說，是個意外的旅程。



邱國正當時曾對關心的友人說，軍人永遠服從長官的指示，如果上面有整體規劃，就算要讓他提前卸任，離開司令這個位子，他會立刻配合。就是這種穩定、服從長官、盡力做好自己本分的性格，讓蔡總統再度找上邱國正出任退輔會主委，負責協助推動與退伍軍人相關的政策。



邱國正今年64歲，就讀陸軍官校65年班、陸院78年班、戰院84年班、美戰院88年班，歷任作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長和國防部軍備副部長等職務。（編輯：林淑媛）1070223



