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花蓮災後重建 行政院：全力協助

發稿時間：2018/02/23 22:17

最新更新：2018/02/23 22:17

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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）花蓮強震過後，進入災後重建。行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」今天開會聽取花蓮縣政府說明災害處置情形與重建初步規劃構想；行政院表示，將全力協助重建工作。

行政院晚間發布新聞稿指出，行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」第四次會議下午在行政院舉行，由召集人政委陳美伶主持。出席官員包括政委兼公共工程委員會主任委員吳澤成，內政部、交通部、經濟部、財政部、衛福部、環保署、國發會、主計總處、金管會、賑災基金會等都派員與會，花蓮縣長傅崐萁也率相關局處官員出席。

行政院表示，針對花蓮縣政府所提出的重建相關議題，經與會機關討論後，陳美伶做出的決定包括，道路、橋梁、校舍、農路等公共設施及公有建築復建，請工程會會同交通部、教育部、農委會及主計總處，基於「從優、從簡、從寬、從速」原則，加速會勘與提報所需經費，中央部會應於3月底前全部核定。

新聞稿指出，有關民眾房屋受損後續協助，租金補貼、房屋耐震評估補助與危險建築拆除補助等，陳美伶表示，請花蓮縣政府儘速彙整相關需求，提報內政部；民眾如需重建危險老舊建築，可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「建築物耐震重建輔導試辦計畫」加速處理，並獲得相關補助。重建用地如有需要國有土地，則請財政部視個案情形提供協助，相關行政程序應秉持簡化原則，提報後1個月內完成。

有關災後一般營建與生活廢棄物處理及清運費用，陳美伶說，請環保署先行盤點可動支經費，若無相關預算可運用，再陳報國家發展委員會申請花東基金協助。

對於民眾房屋稅、地價稅等當年度於受災前的稅費能否免除，以及就出租車業者給予牌照稅減免等議題，陳美伶表示，將請財政部研議，也建議花蓮縣政府以善款協助，另請交通部、經濟部研議納入相關產業振興計畫，一併考量。

有關衛生福利部及外交部收受的各界捐款，陳美伶表示，一週內將款項及清冊撥付花蓮縣政府，請花蓮縣政府依公益勸募條例，確實辦理善款使用徵信作業。

另外，有關花蓮縣政府建議發放國民消費券，國庫署指出，發放消費券需要訂定特別條例及預算，「恐緩不濟急」，依照過去經驗也無明顯效益；主計總處表示，消費券的目的在刺激消費，目前尚無消費停滯現象，加上這次為區域性災害，看似沒有發行全國性消費券的必要。陳美玲說，會將花蓮縣的建議另行向行政院長賴清德說明。

有關產業協助、紓困及振興措施，陳美伶表示，請經濟部、交通部等單位與當地業者及花蓮縣政府討論彙整後，研擬計畫提報行政院審查。

吳澤成表示，「重建過程是漫長而艱辛的，中央必定會全力協助」。公共設施復建若需工程會審議者，請各部會務必簡化流程，工程會將以最快速度辦理。

陳美伶也說，每一次災害都是一次學習，從過去到現在，花蓮人總能韌性十足地面對天災的考驗；這次震災雖是危機，但也希望成為創新發展的契機，盼中央與地方攜手同心、重建花蓮，也希望國人走進花蓮，給予花蓮最大的鼓勵與支持。（編輯：林興盟）1070223

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