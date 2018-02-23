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交流協會：台續限制日食品進口 令人惋惜

發稿時間：2018/02/23 22:49

最新更新：2018/02/23 22:49

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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）南韓禁止進口日本核災區水產品，日本台灣交流協會表示，WTO要求韓國改善限制日本水產品進口，但令人惋惜的是，台灣仍持續限制日本食品進口的措施。

世界貿易組織（WTO）22日大致支持日本主張，認為南韓不應以2011年福島核電廠事故為由對日本水產品實施進口禁令，以及採取額外檢查規定。日本獲此勝利後料將尋求台灣等其他國家解禁。

日本台灣交流協會今天在臉書發文表示，衷心感謝台灣為幫助重建311災區而給予溫暖的支援。震災後，日本災區民眾每天都以復興為目標而奮鬥，但災民正因海外限制進口日本食品的問題，感到艱難困苦。

日本台灣交流協會指出，WTO爭端解決小組針對韓國限制日本水產品進口，判斷已超過適當的貿易限制，要求韓國改善，但「令人惋惜的是台灣仍持續地限制進口日本產食品的相關措施」。

日本台灣交流協會表示，日本絕不會將日本政府禁止流通、不讓日本人食用的產品出口到台灣，出口的產品都會經過嚴格食品安全管理把關。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠發生輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。目前世界各國陸續放寬日本食品進口限制，只有中國大陸與台灣全面禁止福島與鄰近各縣食品進口。

日方已多次表達希望台灣放寬對日本食品輸台限制。行政院則多次強調，以國人健康為第一考量，並參考科學根據與國際標準等原則處理日本食品進口議題。（編輯：林興盟）1070223

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