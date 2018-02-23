青壯世代崛起 國安團隊添生力軍

（中央社記者葉素萍、田裕斌、侯姿瑩台北23日電）國安人事改組，除了老將領軍，青壯世代也備受矚目，有為民進黨接班梯隊培養人才的味道。其中新任國安局副局長柯承亨是少見擁有軍方體系歷練的綠營幕僚世代，國安會諮詢委員陳錦稷則可強化總統幕僚群財經專業。



府院今天公布改組名單，國安人事大異動，新任國家安全會議諮詢委員陳錦稷、新任北美事務協調委員會主任委員林良蓉、新任國家安全局副局長柯承亨屬於青壯世代，成為國安團隊新的生力軍。



最年輕的是1975年生的陳錦稷，年僅43歲，他是淡江大學產業經濟博士、英國倫敦政經學院經濟研究碩士，曾任雲林縣政府財政局局長、民進黨智庫新境界文教基金會擔任副執行長，是民進黨重點栽培的新生代之一。



陳錦稷也是總統蔡英文在英國倫敦政經學院的學弟。府方高層說，讓陳錦稷加入國安會，意在強化總統身邊幕僚群的財經專業。



2015年總統選戰，陳錦稷就與林全、胡勝正、施俊吉及龔明鑫名列蔡英文的「財經諸葛」。在蔡總統上任後，林全擔任首位行政院長，施俊吉也歷任台灣證券交易所董事長及現任行政院副院長，具金融背景的陳錦稷出任無給職政務顧問，陸續參與了蔡總統的政府財政、經濟發展新模式及年金改革等政策規劃。



陳錦稷專長是國際經貿、財政政策、投資評估，擔任雲林縣財政局長任內，利用轉貸銀行的利差降低負債，讓雲林縣第2年負債就停止繼續攀升，甚至省下了新台幣幾千萬元利息。



現任悠遊卡股份有限公司董事長林向愷是陳錦稷的碩士論文指導教授，林向愷告訴中央社記者，他擔任台灣大學經濟學系教授時，就對陳錦稷印象深刻。他記得當時貨幣銀行學期末報告，陳錦稷寫農會信用部，因為相當有見地，這份報告，至今林向愷還保留著。



陳錦稷在清華大學經濟研究所碩士論文寫的是「威權體制轉型過程中黨營事業角色變遷之研究」，林向愷說，當時在經濟領域，很少人敢寫國民黨黨產的問題。林向愷陳錦稷印象極佳，也因此當年雲林縣長蘇治芬詢問林向愷財政局長人選時，林向愷推薦了陳錦稷。



另一位國安大將是1969年生的林良蓉，歷任台北、桃園、雲林地方檢察署檢察官、最高法院檢察署拉法葉軍購弊案特別調查小組檢察官、經濟部經貿談判代表辦公室法律顧問、國際組織WTO法律諮詢中心（ACWL）律師、國家安全會議諮詢委員。



林良蓉多年來協助政府辦理國際經貿談判事務，府方高層說，林良蓉以專家身分，協助政府辦理國際經貿談判事務，這樣的經歷，和年輕時的蔡總統很像。



林良蓉擔任國安會諮詢委員期間，參與亞太經合會（APEC）相關工作，並擔任團隊重要成員，有相當好的表現。府方高層說，林良蓉這次出任北美事務協調委員會主委，要讓她持續協助有關涉外經貿事務。



曾與林良蓉共事的人士告訴中央社記者，林良蓉曾申請參加WTO法律諮詢中心（Advisory Centre on WTO Law）的律師訓練計畫，是目前台灣唯一一人。擔任經貿談判代表辦公室法律顧問時，也曾負責處理台灣在世界貿易組織（WTO）第一個的官司，台灣聯合美、日控告歐盟對面板等科技產品課徵關稅，最後取得勝利。



即將出任國安局政務副局長的柯承亨，則是「國防通」，早年是前總統陳水扁擔任立法委員時的助理，因具有法律背景且對國防與軍事事務有興趣，當年許多軍事弊案都是柯承亨在背後蒐集資料，他還負責2000年陳水扁競選總統時的國防政策白皮書。



1962年生的柯承亨，長期從事國家安全與兩岸工作，曾任國防部軍政副部長、國家安全會議副秘書長和諮詢委員，職務歷練完整，實務經驗豐富。



在陳水扁總統任期，柯承亨曾擔任國安會諮詢委員、國安會副秘書長，主要負責軍事與國防等政策事務，並於2006年接任國防部軍政副部長。（編輯：許雅靜）1070223