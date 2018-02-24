藍要專案報告核二2號機申請重起 綠：可口頭報告

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院新會期將開議，國民黨團書記長李彥秀今天說，會要求行政院長賴清德專案報告核二廠2號機申請重起、花蓮震災處理情形；民進黨團書記長何欣純說，相信賴清德會向國人說明。



立法院長蘇嘉全26日上午9時30分將召集朝野黨團協商立法院第9屆第5會期開議日。若朝野無共識，隨後在上午11時舉行全院委員談話會，決定開議日相關事宜。



李彥秀向中央社記者說，除了核二廠2號機申請重起，賴清德應到立法院專案報告外，對於花蓮震災後目前的處理情形，還有行政院針對各種不可抗力的天災有什麼做法，國民黨團也希望能增加口頭報告。



另外，李彥秀說，針對議事規則及開會時間，國民黨團也有些看法，「現在民進黨已經放棄監督」，常有民進黨立委臨時不質詢，也經常突然要開會到晚上7、8時，但院會時間是固定的，民進黨如果要放棄質詢就早一點說，否則會影響其他立委行程、質詢時間安排，「對委員也不盡公平」。



李彥秀表示，國民黨已經算是理性的在野黨，「不要為了開快車而快」，院會時間盡量維持在上午9時到晚間6時，不是永無止盡進行下去，「這不太合理」。



何欣純則向中央社記者說，核二廠2號機申請重起的議題，賴清德一定會在總質詢時闡述原因，相信各政黨立委也都會問到這個議題，「不要為了專案報告，卡住整個議程」，總質詢有很多時間、機會可以問，否則就太浪費立法院的會期和時間。



她也說，如果國民黨團要求賴清德在施政報告時將核二廠2號機重起、花蓮震災後處理情形這兩件事闡述清楚，「我支持」，她相信以賴清德的個性，也會主動在施政報告中正式向國人說明清楚。



何欣純表示，開會時間如果大家不要非理性抗爭、杯葛，本來就能照既定時間來進行，開會時理性討論、盡快完成法案審理，讓法案三讀通過，本來就是立委職責。(編輯：趙蔚蘭)1070224