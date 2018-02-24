吳敦義：政治組不分區選縣市長應辭不分區

（中央社記者謝佳珍台北24日電）中國國民黨籍政治組不分區立法委員徐榛蔚與張麗善已獲提名參選縣長，國民黨主席吳敦義今天表示，如果代表國民黨出征的政治組不分區立委獲提名後，適當時間也要辭不分區立委。



西元2016年立委選舉，國民黨在「政治組」身分獲提名的不分區立委當時簽署不得拒絕選戰布局切結書，包括國民黨籍立委吳志揚、徐榛蔚、張麗善與黃昭順。徐榛蔚與張麗善已名分別獲提參選花蓮縣長與雲林縣長；吳志揚不選桃園市長，是否應辭不分區立委受關注。



吳敦義上午出席愛愛院舉辦的元宵節慶祝活動受訪表示，他不能完全做決定，當時有4名政治組不分區立委與國民黨簽切結書，如果（政治組）不分區立委是國民黨認為最適合、最有能力代表國民黨參選縣市長，就沒有拒絕的機會；如果拒絕，要收回不分區立委（身分）。



此外，他說，如果代表國民黨出征，獲提名後，適當時間也要辭不分區立委。



為什麼要辭？吳敦義表示，國民黨籍立委席次很少，原本35席，1席停權後剩34席，不能直到縣市長選舉結束才放棄不分區立委身分，當時有簽協議。



國民黨籍立委簡東明涉賄一審遭判刑，依公職人員選舉罷免法規定停止職務或職權。



吳志揚部分，吳敦義表示，如果國民黨桃園市黨部與黨中央考量後，吳志揚不是唯一最強、必定要出征的選手，不產生收回不收回不分區立委問題，這是大前提。



他說，徐榛蔚、張麗善已代表國民黨出征，剩下的還要看發展，及符不符合當時所簽協定。



談到桃園市長選舉，吳敦義表示，桃園市長鄭文燦運氣不錯，桃園改制直轄市，每年財源增加；改制後取消原本鄉鎮市長，改為市政府派區長，較有機會在各區與民眾來往交流，累積一定支持度。桃園市是很艱苦的地區，總是要期待好的選手出來打仗。（編輯：李明宗）1070224