婦聯會檔案不見 陳儀深籲速通過政治檔案法

（中央社記者葉素萍台北24日電）中央研究院近代史研究所副研究員陳儀深今天表示，政治檔案法沒通過，轉型正義還是缺了一大塊，最近婦聯會很多檔案都不見了，如果有政治檔案法，就有罰則可嚴格執行。



台灣新世紀文教基金會上午舉辦「二二八事件、白色恐怖與轉型正義的追求」座談會，陳儀深會中表示，政治檔案法須趕快通過，才能處理中國國民黨史館的檔案、流落民間的政治檔案或在美國的前總統蔣介石日記；不過，目前政治檔案法牽涉國家機密保護法與個人資料保護法等不同法益的衝突，可說「已進入轉型正義的深水區」。



陳儀深受訪時舉例說，最近中華民國婦女聯合會的檔案很多都不見了，政治檔案法要趕快通過，嚴格執行，法裡有罰則，政黨或附隨組織擁有這些政治檔案就應依特別立法處理。



與會的民主進步黨籍立法委員尤美女接受媒體訪問表示，政治檔案法草案會是立法院這會期優先法案，包括她在內的部分立委已提版本，正在等待行政院送行政院版到立法院併案審查。



她說，在那個年代，加害者與被害者身分有時是互相轉換，被害者可能遭刑求，咬出其他人，被害者又變成加害者，這個界線如何處理？身分怎麼公開？未來立法院討論、審查條文時，需很細膩處理。（編輯：李明宗）1070224