馬英九參拜指南宮 否認選國民黨主席

前總統馬英九（前右2）24日到木柵指南宮參香祈福，祈求風調雨順、國泰民安。中央社記者鄭傑文攝 107年2月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）前總統馬英九今天到指南宮參拜，祈求國泰民安。媒體詢問，是否參選中國國民黨主席，他表示，「沒有」；媒體再追問2020年是否再度參選總統？他則沒有回應。



身穿KMT藍色帽T的馬英九今早到指南宮參拜。他致詞時說，11歲、小學五年級的時候，第一次到指南宮，今年他68歲了，見證指南宮不單是信仰中心，也是社會教育中心。



馬英九表示，到指南宮參拜，祈求國泰民安，希望今年「颱風不要太大」，也盼台灣「出口一定要多」，生活才會更好。



馬英九參拜後，也在現場發放春聯給民眾，受到民眾歡迎，紛紛排隊領取，也有人爭相與他合照。還有當地民眾高喊「凍蒜、凍蒜」。



此外，媒體詢問是否參選國民黨主席？馬英九說，「沒有」。媒體再追問，2020年是否參選總統？他則沒有回應。



媒體報導，前副總統呂秀蓮近日在談話節目中，被問到是否認為馬英九想要重返政壇或競逐某些位子。呂秀蓮回答，她認為馬英九應該摩拳擦掌在等2年後，代表國民黨選總統，但前提是他沒有官司在身。（編輯：林興盟）1070224



