張麗善：拿捏適當時機 一定會辭掉立委

（中央社記者陳俊華台北24日電）中國國民黨立委徐榛蔚與張麗善已分別獲提名參選花蓮縣、雲林縣長。張麗善今天說，每個人都會拿捏適當時機，一定會辭去不分區立委；徐榛蔚則說，未接獲相關訊息，無法回應。



國民黨主席吳敦義今天表示，若代表國民黨出征的政治組不分區立委，獲得提名之後，適當時間也要辭不分區立委。



國民黨內在2016年立委選舉以「政治組」身分獲提名不分區立委，當時曾簽署不得拒絕選戰布局切結書的有國民黨籍立委吳志揚、徐榛蔚、張麗善、黃昭順。徐榛蔚與張麗善已獲提名分別參選花蓮縣長與雲林縣長；吳志揚不選桃園市長，是否應辭不分區立委受關注。



張麗善向中央社記者說，「認同，適當時機就會辭去不分區立委」，自己要去判斷什麼時機辭掉立委，才能對鄉親交代，也能全力投入縣長選舉，「適當時機每個人會去拿捏，一定會辭掉立委」。



徐榛蔚受訪時僅表示，目前還沒收到相關訊息，無法回應，會再跟黨部確認。



吳志揚向中央社記者說，「看黨的決定」，不分區立委都是要配合黨的需要，他不清楚什麼叫「政治組」，所有不分區立委當初都有簽下同意書；而桃園市現在已經不走徵召，開始進行初選，也有很多人登記，「不可能又提名我」，所以沒有這個問題。



吳志揚表示，至於獲得提名的不分區立委要不要辭職，黨中央應該再與被提名的立委討論，或許有人認為被提名參選縣市長後，保有立委身分在選戰過程中，才有發言權，不然在立法院要爭取地方建設就沒有力道。



黃昭順向中央社記者說，所有不分區立委當時簽的切結書都是一樣的東西，「這個問（前國民黨主席）朱立倫就知道，沒有人跟我說誰才是政治組立委」。(編輯：趙蔚蘭) 1070224