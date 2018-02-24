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台灣紀念大屠殺 學者：有助切入UN架構

發稿時間：2018/02/24 13:09

最新更新：2018/02/24 13:38

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（中央社記者葉素萍台北24日電）台灣大學歷史學系教授花亦芬今天說，總統出席國際大屠殺紀念日活動，對台灣進入聯合國架構是一個非常重要的切入點；此外，高中生拿納粹屠殺開玩笑，歷史課綱應加強教育。

台灣新世紀文教基金會今天舉辦「二二八事件、白色恐怖與轉型正義的追求」座談會。

花亦芬提到，從2016年起，在德國與以色列駐台辦事處共同籌辦下，台灣第一次舉辦了「國際大屠殺紀念日」的官方紀念儀式，當時的總統馬英九也應邀出席演講；隔天德國外交部在臉書官網公布前一天有舉辦「國際大屠殺紀念日」紀念儀式的國家，也提到「德國在台協會」舉辦這場紀念儀式，並以「總統」職稱稱呼馬英九。

花亦芬說，去年，總統蔡英文也應邀出席德國、以色列在台北合辦的「國際大屠殺紀念日」活動，蔡總統明天也將再度參與今年的紀念活動。

花亦芬認為，總統連續3年實際參與「國際大屠殺紀念日」這個全球性會員國官方紀念儀式的網絡之中，這樣的參與，同時富含了「國際社會對台灣國際地位的肯認與支持的深遠意義」。

她認為，對於台灣進入聯合國（UN）架構，這是一個非常重要的切入點，不要小看這樣的紀念日，這正是國際力量在幫助台灣如何慢慢進入聯合國的架構裡面。

她說，這樣的活動不只對台灣的國際地位很有幫助，也能讓台灣對二二八、白色恐怖轉型正義的歷史記憶，能夠好好定錨。

另外，花亦芬受訪時提到，德國納粹大屠殺在新課綱裏面，不是一定要教的部分，但是，台灣社會要好好重視。

她說，過去發生很多高中生因為不了解這段歷史，結果用納粹大屠殺來開玩笑，台北101前面，也常有人拿著納粹的旗幟和政治符號示威，這對台灣國際形象是很不好的展示，希望台灣國民教育、新的歷史課綱一定要好好注意這部分；課綱的設置上，應該要列入條目，而不只是選項之一，這是社會能不能落實人權教育的指標。

另外，花亦芬認為，高中的歷史課綱對於二二八、白色恐怖的授課時數一定要足夠，而且要正式列在課綱裡面，這些可以幫助社會把轉型正義價值，真正深化成為人權價值。（編輯：林興盟）1070224

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