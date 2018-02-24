參選北市議員 羅智強：10年磨市長劍

（中央社記者謝佳珍台北24日電）前總統府副秘書長羅智強今天表示，「10年磨市長劍，從大安文山出發」，他決定投入台北市大安文山市議員選舉，開啟他的10年市長之路。



羅智強上午在臉書發文表示，這一場選戰，對他來說，不只是市議員選舉，也是服務鄉里、累積市政歷練、為西元2026年的台北市長選舉，腳踏實地、深耕準備的「第一戰」。



為什麼不選立委？羅智強說，不需拘泥於所謂中央、地方民代的成見。關鍵在於，他的目標是什麼？如果目標是2026年的台北市長，曾任總統府副秘書長參贊國政、已有中央歷練的他，最需要的是接地氣的基層服務以及在台北市議會第一線參與、監督市政的經驗。



羅智強說，他會分3個階段性目標自我期許。第一，協助前國民黨籍立委丁守中的台北市長初選，並支持最後勝出者，為國民黨光復台北市。第二，勤跑勤走，全力參選大安文山的台北市議員。第三，參選2026年台北市長。



羅智強2016年12月24日宣布3階段投入下屆台北市長選舉，2017年底前，臉書粉絲專頁衝破100萬按讚門檻，爭取社群認同，達標就參選。不過，因臉書粉絲專頁按讚數未突破百萬，羅智強兌現承諾，2018年1月1日宣布不選下屆台北市長。(編輯：趙蔚蘭)1070224