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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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民間團體遊行紀念二二八 促轉型正義

發稿時間：2018/02/24 17:04

最新更新：2018/02/24 17:20

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今年是二二八事件71週年，台灣人權促進會等團體24日共同發起紀念活動，從二二八事件起點天馬茶房遊行至行政院，盼反思二二八事件對台灣帶來的影響。中央社記者裴禛攝　107年2月24日今年是二二八事件71週年，台灣人權促進會等團體24日共同發起紀念活動，從二二八事件起點天馬茶房遊行至行政院，盼反思二二八事件對台灣帶來的影響。中央社記者裴禛攝　107年2月24日

（中央社記者葉素萍台北24日電）二二八事件將屆71週年，鄭南榕基金會等48個民間團體今天發起紀念行動，鄭南榕基金會執行董事鄭清華說，促進轉型正義條例已通過，盼儘速執行，不要再如司法改革一樣無力。

鄭南榕基金會、台灣人權促進會等民間團體今天發起二二八71週年紀念行動，步行歷史場景，從二二八事發點「天馬茶房」，行經「專賣局台北分局」、「台北放送局」（台灣廣播電台），終點站為「長官公署」（行政院），沿途唱名政治受難者姓名。

總統府資政史明、民進黨立委姚文智、醫師陳永興等人都參與活動。

遊行終點，二二八受難者林明勇的外曾孫女、太魯閣族的依婉．拿難現場宣讀二二八71週年紀念行動宣告指出，2017年，執政當局通過促進轉型正義條例，但走過71年，轉型正義尚未完成；隨後詩人李敏勇獻詩、民眾獻上長春花祝福。

鄭南榕基金會執行董事、鄭南榕胞弟鄭清華說，今年是聯合國發布「世界人權宣言」第70年，他衷心希望這片土地上，無論哪一個族群，哪一段世代都記得71年前的二二八屠殺事件是要共同面對的歷史，去年台灣非政府組織工作者李明哲被中國的統治機器粗暴地綁架、拘禁、判刑，「對我們而言，這就是外在政權對台灣的二二八」。

鄭清華指出，促進轉型正義條例已通過，盼儘速執行，不要像司法改革一樣「做起來似乎沒有力」，讓人民焦慮、失望。

醫師陳永興說，蔡政府上台後，轉型正義沒有真正落實，包括不義的象徵、獨裁統治者留下的紀念物，都未拿掉，二二八事件還沒有真正進入轉型正義，總統蔡英文剩2年任期，希望轉型正義不要只做表面、只做一半，否則紀念二二八這條苦難的路還要繼續走下去。（編輯：張良知）1070224

二二八事件將滿71週年，台灣人權促進會等多個民團24日發起紀念活動，從二二八事件起點天馬茶房遊行至行政院。遊行隊伍中，一名民眾將手放在胸前表示敬意。中央社記者裴禛攝　107年2月24日二二八事件將滿71週年，台灣人權促進會等多個民團24日發起紀念活動，從二二八事件起點天馬茶房遊行至行政院。遊行隊伍中，一名民眾將手放在胸前表示敬意。中央社記者裴禛攝　107年2月24日
今年是二二八事件71週年，台灣人權促進會等多個民團24日發起紀念活動，參與民眾拉起長長白色布條，從二二八事件的起點天馬茶房一同遊行至行政院。中央社記者裴禛攝 107年2月24日今年是二二八事件71週年，台灣人權促進會等多個民團24日發起紀念活動，參與民眾拉起長長白色布條，從二二八事件的起點天馬茶房一同遊行至行政院。中央社記者裴禛攝 107年2月24日
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