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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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總統視察屏東原住民長照站 盛讚做得好

發稿時間：2018/02/24 18:10

最新更新：2018/02/24 19:19

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總統蔡英文（右）24日到屏東縣泰武鄉武潭社區訪視老人日間照顧中心，並現場與原民婦女朋友一起製作串珠。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日總統蔡英文（右）24日到屏東縣泰武鄉武潭社區訪視老人日間照顧中心，並現場與原民婦女朋友一起製作串珠。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）總統蔡英文今天到屏東縣泰武鄉武潭社區，視察全國唯一由社區發展協會自主辦理的老人日間照顧中心，她盛讚屏東縣的長照2.0做得好，她將從故鄉開始啟動原鄉長照之旅。

蔡總統今天上午回楓港老家發福袋，下午到泰武鄉武潭部落視察長照2.0的實施，一下車就受到部落青年會勇士舞的歡迎，村長劉安生還以原住民的「報信」大聲宣告總統到訪的消息，蔡總統開心說：「真有回家的感覺」。

在聽取簡報後，蔡總統表示，日前行政院長賴清德下鄉後曾告訴她，有幾個縣市的長照做得特別好，「一定要去看」，屏東就是其中之一，現在連衛福部次長都來自屏東，可以預見未來的長照「會帶一點點屏東味」。

蔡總統肯定泰武鄉日照中心老少共學，是原鄉長照的典範，她說，原鄉長照挑戰高，會請衛福部及原民會積極溝通協調，讓部落鄉親享有更完整的長照服務，並鼓勵年輕人投入部落長照，她自己也將從屏東開始，展開原鄉長照之旅。

屏東縣長潘孟安說，屏東目前已有288個社區關懷據點、19個日照中心，在原鄉建置部落文化健康站部分，涵蓋率已達92％，其中泰武鄉武潭社區的日照中心是全國唯一社區發展協會自營（其他由醫院或民間團體），目前已整合發展成為A級複合型服務中心。

潘孟安表示，縣政府結合武潭社區附近的學校，推展老少共學，深獲社區好評，要特別感謝總統以特別預算推展長照，未來屏東縣還會繼續拓展全縣服務範圍。蔡總統也體驗社區的「老少共學」，開心與部落婦女一起串珠，並跟小朋友合力製作原鄉小米糕「阿拜」。（編輯：吳協昌）1070224

影片來源：中央社
總統蔡英文（前右2）24日訪視屏東縣泰武鄉武潭社區訪視老人日間照顧中心，與屏東縣長潘孟安（前左）等人一起體驗製作原住民小米糕。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日總統蔡英文（前右2）24日訪視屏東縣泰武鄉武潭社區訪視老人日間照顧中心，與屏東縣長潘孟安（前左）等人一起體驗製作原住民小米糕。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月24日
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