姚文智質疑柯文哲 再提中正紀念堂變菜市場

（中央社記者葉素萍、游凱翔、鄭景雯台北24日電）民進黨立委姚文智今天出席二二八紀念活動，質疑台北市長柯文哲未參與，且對二二八平反做得不夠；他也再提中正紀念堂變短期菜市場構想，以黑色幽默方式讓歷史除魅。



鄭南榕基金會等48個民間團體，今天舉辦二二八71週年紀念活動，參與遊行的姚文智受訪時，先反問媒體「市長候選人只有我來嗎？」



姚文智說，他從1987年起就參加二二八活動，台北市長柯文哲執政第一年紀念二二八，第二年就跑去（一日雙塔）騎車，今天的活動也可以來啊，「如果我是市長，我還是繼續會來啊，這就是不一樣的地方」。



對於姚文智的說法，台北市長柯文哲今天出席燈節開幕活動後回應，「不是他有去，但別人沒去就是不尊重」，或許到時二二八當天的正式活動姚文智不會來也說不定。最重要的是，促轉條例通過後能解決問題，更快速的揭露真相。



姚文智認為，柯文哲對於二二八平反，很多該做的工作沒有做，包括北市有文化部門，能否推出像韓國紀念光州事件那樣的電影，或有更多的劇作、文學、詩歌，讓那個時代台灣爭取獨立自主的歷史得到尊重，這都是該做的事，但這幾年沒有做。



姚文智指出，未來馬上要做的事情是，促進轉型正義條例通過後，中正紀念堂要儘速移除銅像；中正紀念堂未來的用途，他主張可以做故宮二館，或是在東門市場及南門市場拆遷的這段期間，做為短期菜市場用地。



他表示，這樣不但可以省下華光臨時市場建置的新台幣2.7億元，也讓華光那塊土地有效率運用。



姚文智認為，這可能創造的廣告價值可能是幾十億元，因為全世界所有威權轉型國家都會認為，台灣透過一個黑色幽默、透過最常民文化的實踐，告別了已盤踞在台灣上空數十年的威權幽靈，移除那個圖騰，進行社會解構，讓歷史除魅、心靈除魅。



文化部表示，文化部推動中正紀念堂轉型，自去年下半年起啟動社會討論，希望在還原人權受害歷史真相的同時，重新反思如何看待威權象徵，目前已舉辦6場願景工作坊。



在討論過程中，來自不同背景、年齡層的參與者，對於提高空間的便利性及可親性、威權象徵的改造及移除、組織功能的調整等，都提出多元想法。文化部期許從社會討論出發，將公共空間的詮釋及決定權利重新交還給人民。（編輯：趙蔚蘭／張良知）1070224