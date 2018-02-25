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中國打壓 客委會停止模里西斯交流活動

發稿時間：2018/02/25 11:57

最新更新：2018/02/25 11:57

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）客委會原訂與模里西斯當地觀光飯店合作舉辦客家文化交流活動，卻因文宣出現「中華民國」遭中國打壓，客委會今天宣布將停止活動，同時譴責中國破壞客家文化交流。

客委會去年起在全球各地舉辦「行動灶下」活動，由知名客家國廚邱寶郎率領「客家行動灶下團」，藉由客家美食在海外巡迴推展客家文化，去年已前往美國、馬來西亞等地辦理，受到各國人士歡迎，今年首站前往南非，預計南非活動結束後，於2月27日入境模里西斯，與當地飯店於2月28日至3月7日辦理交流活動。

不過，客委會在昨天卻接獲模里西斯當地傳來的消息，中國大使館以文宣內容出現「中華民國客家委員會」等施壓飯店，要求取消活動，更揚言要在機場堵人、讓客委會團隊原機遣返，甚至要影響台灣人進入模里西斯的落地簽證。

客家委員會今天召開臨時記者會，宣布將停止在模里西斯的一切拜訪行程，同時對於中國打壓表達嚴正抗議。

客委會副主委楊長鎮說，客委會舉辦這活動一開始就不打算讓模里西斯的人遭到壓力，因此也未大張旗鼓宣傳、製造在地國家的困擾，當地文宣、活動準備都已經就緒，很遺憾這樣的美事，被中國泛政治化粗暴作為破壞。

楊長鎮表示，在模里西斯的活動交流同樣以音樂、美食為主，當地民眾若要參與必須付費參加、屬民間的商業活動，地點也在私人飯店舉行，如此正當的文化交流活動中國也要干涉，「粗暴的方式讓人難以想像」。

楊長鎮表示，模里西斯當地朋友在協助因應這件事情過程中，也曾提到是否用其他方式讓活動繼續進行，但後來得到中國大使館的回覆卻是「我會派人到機場等候，透過壓力讓他們原機遣返」以及「可能影響模里西斯讓台灣人入境的簽證」。

楊長鎮指出，中國大使館這樣的舉動對模里西斯及台灣人來說都非常不禮貌，客委會拒絕委曲求全的退讓作法，因此決定取消在模里西斯的一切拜訪行程，目前正在南非的相關人員，也將在南非活動結束後直接返台。（編輯：陳清芳）1070225

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