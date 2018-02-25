立院開議日未定 26日朝野再協商

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）立法院原本依照朝野協商結論將在27日開議，但中國國民黨立法院黨團撤簽朝野協商結論，立法院長蘇嘉全26日將再次召開朝野協商，如無共識，就召開談話會決定開議日。



蘇嘉全26日上午9時30分將召集朝野黨團協商立法院第9屆第5會期開議日，如果朝野無共識，隨後將在上午11時舉行全院委員談話會，決定開議日相關事宜。



國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗告訴中央社記者，當初做成朝野協商結論的那一天，時代力量立法院黨團未參加朝野協商，因此簽下協商結論也沒有意義，國民黨團希望對於開議日期再討論。



他說，國民黨團26日一早將開幹部會議，就是否27日開議與總質詢相關事宜進行深度討論，目前對於談話會也還沒有發布甲級動員。他表示，但是當天下午有立法實務研討會，基本上立委都會在。



對於會不會杯葛行政院長賴清德的施政報告，曾銘宗說，還沒討論，但應該不至於杯葛，一切等26日幹部會議討論後決定。



民進黨立法院黨團書記長何欣純說，民進黨團針對26日談話會已經發布甲級動員，一早就請立委進議場準備，但希望朝野協商能夠對開議日達成共識。



對於國民黨團書記長李彥秀日前表示，會要求賴清德專案報告核二廠2號機申請起動、花蓮震災處理情形。何欣純說，如果順利開議，所有朝野關心的議題，馬上可以在總質詢中呈現，包括能源政策、核電起動、花蓮震災後續處理等都可以問。



她說，希望順利開議讓施政報告、總質詢趕快進行，才不會拖到會期的時間，自然就不會有延會、開臨時會等問題。



時代力量立法院黨團總召徐永明說，當時的協商結論後來有時代力量黨團有補簽，這會期開議時間很晚，時代力量認為不需要拖、支持27日開議，國民黨團不用牽拖。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，當初已經簽協商結論，對於開議日期沒有特別意見，也不會反對27日開議。(編輯：陳永昌)1070225