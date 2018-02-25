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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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民調勝出將獲提名 黃敏惠：挑戰才開始

發稿時間：2018/02/25 12:41

最新更新：2018/02/25 12:50

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將代表中國國民黨參選嘉義市長的前嘉義市長黃敏惠（圖）25日表示，感謝嘉義市民給她機會，挑戰才開始。（中央社檔案照片）將代表中國國民黨參選嘉義市長的前嘉義市長黃敏惠（圖）25日表示，感謝嘉義市民給她機會，挑戰才開始。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北25日電）將代表中國國民黨參選嘉義市長的前嘉義市長黃敏惠今天表示，感謝嘉義市民給她機會，挑戰才開始；她愛嘉義市，雖然考驗嚴峻，大家要凝聚、團結，讓嘉義市更進步。

國民黨嘉義市長選舉提名，因嘉義市議長蕭淑麗退黨，由黃敏惠與前青輔會主委李允傑透過全民調決定人選，民調已於日前完成；國民黨上午邀黃敏惠與李允傑確認民調結果，由黃敏惠勝出，國民黨中常會27日將通過提名。

黃敏惠說，謝謝所有嘉義市民，這次是國民黨黨內初選，透過公開、透明、公正的方式，以全民調進行，也是全民見證。這不只是國民黨提名，更是全嘉義市民給她的提名，感謝所有嘉義市民給她機會，「挑戰才開始」。

黃敏惠表示，過去縱使曾參選過，但這次考驗更為嚴峻，因為時空背景完全不同；為什麼她要再投入嘉義市長選舉，只有一個原因，「因為我愛嘉義市」，希望讓嘉義市更進步。

她表示，這幾年來，嘉義市民最大的心聲是為什麼變成後段班，大家都受夠了，現任者有許多資源優勢，這是很大的挑戰，但大家一定要更凝聚、更團結。這是她的使命和職責，一定要讓嘉義市更好。

民調落敗的前青年輔導委員會主任委員李允傑說，以大局為重，團結一致，全力支持黃敏惠，重新贏回嘉義市，把綠地變藍天。（編輯：蘇志宗）1070225

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