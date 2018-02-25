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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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馬英九：兩岸冷對抗 情勢嚴峻

發稿時間：2018/02/25 12:58

最新更新：2018/02/25 16:14

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前總統馬英九25日出席新同盟會春節團拜致詞表示，最近兩岸情勢十分嚴峻，雙方1年9個月以來，都處於冷和、冷對抗階段；他認為，最重要的是兩岸要從和解、和平、合作開始，才有前途。中央社記者郭日曉攝 107年2月25日前總統馬英九25日出席新同盟會春節團拜致詞表示，最近兩岸情勢十分嚴峻，雙方1年9個月以來，都處於冷和、冷對抗階段；他認為，最重要的是兩岸要從和解、和平、合作開始，才有前途。中央社記者郭日曉攝 107年2月25日

（中央社記者謝佳珍台北25日電）前總統馬英九今天表示，最近兩岸情勢十分嚴峻，雙方1年9個月以來，都處於冷和、冷對抗階段，他十分憂心；他認為，最重要的是兩岸要從和解、和平、合作開始，才有前途。

馬英九上午出席新同盟會春節團拜致詞表示，二次世界大戰之後，韓國分成南北韓、德國分成東西德，他們各自制定憲法，他們的憲法是分裂的憲法，跟中華民國憲法不一樣。

他說，中華民國憲法是一部「統一的憲法」，行憲時，中共還沒建政，還沒有所謂「兩個中國」問題；中華民國憲法一方面是「統一的憲法」，一方面也是「一個中國」的憲法。

馬英九表示，1991年修憲，憲法增修條文不排除統一選項，但沒有時間表；未來不管哪一方提出國家統一方案，必須採取和平方式、遵守民主程序，才能讓台灣人民接受，也才符合憲法規定。

不過，馬英九說，到目前為止，這些條件還沒有成熟，雙方還需要繼續交流互動，逐步創造有利條件；兩岸就這個問題，必須循序漸進、水到渠成，不能揠苗助長，否則欲速不達。(編輯：陳永昌)1070225

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