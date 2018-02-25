黃敏惠初選民調勝出 涂醒哲：不予置評

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）國民黨嘉義市長選舉提名民調今天上午出爐，由前市長黃敏惠勝出；尋求連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲表示，不予置評；嘉義市議長蕭淑麗認為這是預料中的事。



國民黨嘉義市長選舉提名，因蕭淑麗退黨，由黃敏惠與前青輔會主委李允傑透過全民調決定人選，民調已於日前完成；國民黨上午邀黃敏惠、李允傑確認民調結果，最後由黃敏惠勝出，27日中常會將正式通過提名。



蕭淑麗恭喜黃敏惠贏得初選，代表國民黨參選，她認為，這也是預料中的事，希望這是一場君子之爭，不要再有任何惡意攻擊，不實的抹黑與中傷，也不要跟國民黨主席吳敦義一樣說謊。



蕭淑麗將退黨參選，她指出，無黨心更寬、無黨路更廣，將會全力以赴，訴諸民意，爭取更多嘉義市民的支持。未來若當選嘉義市長，也會服務市民，為嘉義市新未來打拚。



黃敏惠將代表國民黨參選嘉義市長，涂醒哲表示，不予置評，那是國民黨的家務事，做好自己的市政，才是最重要。



涂醒哲指出，目前努力宣導執政3年多來的政積，包括鐵路高架化工程、淹水整治、全面裝設LED路燈等，這也是黃敏惠擔任市長時未能推動的事，相信一定會獲得市民的認同與支持。



初選民調勝出，黃敏惠上午透過臉書（FB）PO文，「感恩，所有鄉親；初選，才是開始；虛心，持續傾聽；深耕，擁抱市民；夢想，就在嘉義；今年，再現幸福」。（編輯：陳清芳）1070225