/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

黃敏惠初選民調勝出 涂醒哲：不予置評

發稿時間：2018/02/25 13:41

最新更新：2018/02/25 13:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）國民黨嘉義市長選舉提名民調今天上午出爐，由前市長黃敏惠勝出；尋求連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲表示，不予置評；嘉義市議長蕭淑麗認為這是預料中的事。

國民黨嘉義市長選舉提名，因蕭淑麗退黨，由黃敏惠與前青輔會主委李允傑透過全民調決定人選，民調已於日前完成；國民黨上午邀黃敏惠、李允傑確認民調結果，最後由黃敏惠勝出，27日中常會將正式通過提名。

蕭淑麗恭喜黃敏惠贏得初選，代表國民黨參選，她認為，這也是預料中的事，希望這是一場君子之爭，不要再有任何惡意攻擊，不實的抹黑與中傷，也不要跟國民黨主席吳敦義一樣說謊。

蕭淑麗將退黨參選，她指出，無黨心更寬、無黨路更廣，將會全力以赴，訴諸民意，爭取更多嘉義市民的支持。未來若當選嘉義市長，也會服務市民，為嘉義市新未來打拚。

黃敏惠將代表國民黨參選嘉義市長，涂醒哲表示，不予置評，那是國民黨的家務事，做好自己的市政，才是最重要。

涂醒哲指出，目前努力宣導執政3年多來的政積，包括鐵路高架化工程、淹水整治、全面裝設LED路燈等，這也是黃敏惠擔任市長時未能推動的事，相信一定會獲得市民的認同與支持。

初選民調勝出，黃敏惠上午透過臉書（FB）PO文，「感恩，所有鄉親；初選，才是開始；虛心，持續傾聽；深耕，擁抱市民；夢想，就在嘉義；今年，再現幸福」。（編輯：陳清芳）1070225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP