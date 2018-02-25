陳菊赴華府 演講從政經驗爭取國際曝光

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長陳菊預計3月赴美，今天她表示，將以市長、女性的角度在華府美國戰略與國際研究中心做專題演講，至於拜會對象及行程都在準備中。



陳菊將在3月19日到26日赴美國做訪問，這是陳菊擔任高雄市長第2度赴華府，立委劉世芳今天告訴中央社記者，陳菊於高雄市籌辦2009年世界運動會時曾赴美國國土安全部拜訪，了解相關反恐準備事宜。



陳菊今天先後到橋頭壽生廟、湖內慈濟宮參拜暨發小紅包，對於受邀赴美國演講的行程做上述回應。



她說，大約在去年下半年接到美國戰略與國際研究中心（CSIS）的邀請，戰略研究中心給予半年的時間做演講的準備，她將會站在高雄市長及女性的角度演講。



高市府秘書處長陳瓊華表示，陳菊是接受CSIS邀請演說，CSIS亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）去年到市府拜訪陳菊，當時就口頭邀請陳菊赴美國。



陳菊幕僚指出，市長的演講將從女性從政者的角度做出發，從她年輕就投身政治民主，還入監坐黑牢的經歷，都是豐富演講內容，另外陳菊也會從城市治理的角度談市政經驗，並行銷高雄、台灣，增加國際能見度。



這位官員指出，演講必然會觸及台灣在國際社會的空間，屆時陳菊應該會發聲爭取認同。



同時受邀出訪的立委劉世芳說，正值國內外交、國防人事更迭之際，陳菊是總統蔡英文倚賴信任的黨內大老，相信陳菊華府行可以很忠實的傳達訊息，也滿足僑界對台灣政情發展關注的期待。



劉世芳表示，在聯繫工作時，有民進黨駐美代表處主任彭光理穿針引線；至於陳菊此行還有那些官方的拜會或是會見美方那些人士，還在安排當中，不過可以確定的是僑界已迫不及待串聯要和陳菊會面。



劉世芳並說，陳菊雖以高雄市長的身分到華府演講，不過以陳菊在民進黨內的輩份，又是深受蔡總統倚賴的「大姐」角色，陳菊華府行必然受到極大的關注。（編輯：陳清芳）1070225