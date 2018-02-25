婦聯會內鬨 文宣組長四問潘維剛

（中央社記者謝佳珍台北25日電）中華民國婦女聯合會文宣組長楊夢茹今天四問前婦聯會常委潘維剛，婦聯會遭認定為附隨組織，是潘維剛要的結果嗎？潘維剛回應，楊夢茹發言有違職責，高度懷疑是否受人逼迫驅使。



楊夢茹上午在婦聯會臉書社團四問潘維剛，表示前主委辜嚴倬雲如今滯美不歸，「您為誰而戰？」1月31日臨時會員代表大會獲勝，婦聯會2月1日被判為國民黨附隨組織，全部資產遭凍結，「這是您要的結果嗎？」



楊夢茹說，潘維剛積極拉票，想當婦聯會主任委員的心意十分強烈，請問如何向員工解釋：如今每一筆開銷都須向黨產會申請動支，若通過方可維持會務運作，好處多於主張簽署行政契約，留下一成資產，轉型為「中華民國婦女聯合會公益基金會」，繼續原有照顧弱勢的會務，且實力位居台灣前五大基金會？如何以國民黨員的身分代表婦聯會，打證明婦聯會不是國民黨附隨組織的行政訴訟？



楊夢茹指出，辜嚴倬雲女兒辜懷如去年5月分2次從婦聯會運走辜嚴倬雲私人用品，百餘箱婦聯會寄放的檔案帳冊，近日宣稱都已碎、不知去向。潘維剛是否支持辜懷如的作法和說法？如何合理化辜家把婦聯會當倉庫，卻未盡妥善保管婦聯會公物責任？



潘維剛下午在臉書回應，身為婦聯會職員，理應客觀公正處理會務，卻公開發言干預婦聯會常委選舉，顯然有違其職責的立場，令人高度懷疑此舉是否為受人逼迫驅使及指示？請主委雷倩說明。



潘維剛說，楊夢茹問為誰而戰？令人啼笑皆非。她不是為誰而戰，而是為正義、為公理而戰，「不願見有人開門揖盜，不願見有人裡應外合，不願見有人未戰先降，所以才挺身而出。」



她表示，楊夢茹的提問，令人質疑，難道婦聯會主委，是不是不願意為公平正義戰鬥？若如此，請履行自己所承諾交出戰場指揮權，「讓我們來承擔多數委員要據理力爭、抗議民進黨政府的非法打壓。」



潘維剛說，楊夢茹公開汙衊辜嚴倬雲名譽的言論，令人寒心。一位長期服務婦聯會的職員，在新任主委上任後，含血噴人指涉前任主委，難道不清楚辜嚴倬雲是在民進黨威脅下被迫離台的嗎？



至於行政契約，潘維剛表示，已由會員代表過半數否決，楊夢茹什麼立場與資格質疑過半數會員代表的決定？雷倩又如何看待過半數會員代表的民主決定呢？雷倩快懸崖勒馬，執行多數會員的民主決定。（編輯：林淑媛）1070225