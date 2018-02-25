/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

國際大屠殺紀念日 緬懷東方辛德勒

發稿時間：2018/02/25 16:16

最新更新：2018/02/25 16:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會25日在國家圖書館舉辦「2018國際大屠殺紀念日」活動，以猶太教式祝禱與點燃燭光儀式悼念大屠殺悲劇。中央社記者吳翊寧攝　107年2月25日駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會25日在國家圖書館舉辦「2018國際大屠殺紀念日」活動，以猶太教式祝禱與點燃燭光儀式悼念大屠殺悲劇。中央社記者吳翊寧攝　107年2月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）已故的外交官何鳳山在過去德國納粹迫害猶太人期間，曾簽發數千份簽證拯救猶太人，被稱為「東方辛德勒」；以色列與德國今天舉辦國際大屠殺紀念日，緬懷何鳳山的道德勇氣和義行。

駐台北以色列經濟文化辦事處和德國在台協會下午舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，追憶納粹大屠殺和受害者，總統蔡英文也親自出席。

國際大屠殺紀念日以樂團現場演奏「燃燒的小鎮」一曲揭開序幕，該曲以意第緒語寫成，歌詞反映1936年發生在波蘭的一場大屠殺，描述村莊正遭大火吞噬，路人卻袖手旁觀。隨後進行猶太祈禱與點燭儀式，場面莊嚴肅穆。

紀念活動播放由外交部製作的紀錄短片「東方辛德勒－何鳳山」，描述已故的中華民國前駐奧地利大使何鳳山，於1938年到1940年間，簽發數千份「生命簽證」給奧地利的猶太人，讓他們得以在納粹迫害下逃往上海，包括以色列科技部前首席科學家懷思（Daniel Weihs）教授的父親，也曾受惠於何鳳山。

以色列代表游亞旭（Asher Yarden）致詞時表示，這場紀念典禮要向失去生命的600萬名猶太人和許多其他人民獻上敬意，頌揚為了拯救無辜靈魂，而承擔巨大風險的非猶太義人。納粹大屠殺的特質之一，是集中滅絕所有猶太人，掠奪猶太受害者的一切，先奪走家園和財物、剝奪自由與尊嚴，最終帶走他們的生命與未來，絕不能忘記這場大屠殺的歷史。

游亞旭說，今年要特別向當年採取行動、反抗政府政策、勇於違抗長官，獨自承擔拯救猶太人後果的外交官致上敬意，如此奉獻的外交官共有36人，來自20幾個國家；其中何鳳山為數千猶太人核發簽證，拯救他們的性命，證明了即使在最艱難的情況下，仍有人願意冒著失去一切的風險，為道德良善而戰。

德國在台協會代表歐博哲（Martin Eberts）致詞時表示，「死亡賦格曲」是他心目中有關大屠殺的德國詩文中，最印象深刻的一首，由大屠殺的倖存者、猶太裔詩人保羅盛藍所寫，他在納粹的集中營失去所有親人，這首詩強烈呈現出被害者的孤寂悲傷和絕望；這極端罪惡的事實，竟然發生在德國這樣一個以文化自豪的民族。

歐博哲表示，如果要向歷史學習、不再讓這樣的大屠殺再發生，必須記取4個教訓，一是必須持續研究大屠殺事件發生的根源；其次，有關大屠殺的教育應該是全球性的議題，不只是西方社會的課題；第3，研讀大屠殺的歷史是為了癒合傷痕，在真誠面對過去後，如今德國和以色列人民建立了友誼；最後，學習面對大屠殺受害者的苦難和倖存者的勇氣，能讓年輕世代獲得道德上最美好的範例。（編輯：蘇志宗）1070225

「2018國際大屠殺紀念日」活動25日在國家圖書館舉行，許多民眾仔細瀏覽現場展出的相關事件內容介紹。中央社記者吳翊寧攝　107年2月25日「2018國際大屠殺紀念日」活動25日在國家圖書館舉行，許多民眾仔細瀏覽現場展出的相關事件內容介紹。中央社記者吳翊寧攝　107年2月25日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP