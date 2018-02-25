國際大屠殺紀念日 緬懷東方辛德勒

駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會25日在國家圖書館舉辦「2018國際大屠殺紀念日」活動，以猶太教式祝禱與點燃燭光儀式悼念大屠殺悲劇。中央社記者吳翊寧攝 107年2月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）已故的外交官何鳳山在過去德國納粹迫害猶太人期間，曾簽發數千份簽證拯救猶太人，被稱為「東方辛德勒」；以色列與德國今天舉辦國際大屠殺紀念日，緬懷何鳳山的道德勇氣和義行。



駐台北以色列經濟文化辦事處和德國在台協會下午舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，追憶納粹大屠殺和受害者，總統蔡英文也親自出席。



國際大屠殺紀念日以樂團現場演奏「燃燒的小鎮」一曲揭開序幕，該曲以意第緒語寫成，歌詞反映1936年發生在波蘭的一場大屠殺，描述村莊正遭大火吞噬，路人卻袖手旁觀。隨後進行猶太祈禱與點燭儀式，場面莊嚴肅穆。



紀念活動播放由外交部製作的紀錄短片「東方辛德勒－何鳳山」，描述已故的中華民國前駐奧地利大使何鳳山，於1938年到1940年間，簽發數千份「生命簽證」給奧地利的猶太人，讓他們得以在納粹迫害下逃往上海，包括以色列科技部前首席科學家懷思（Daniel Weihs）教授的父親，也曾受惠於何鳳山。



以色列代表游亞旭（Asher Yarden）致詞時表示，這場紀念典禮要向失去生命的600萬名猶太人和許多其他人民獻上敬意，頌揚為了拯救無辜靈魂，而承擔巨大風險的非猶太義人。納粹大屠殺的特質之一，是集中滅絕所有猶太人，掠奪猶太受害者的一切，先奪走家園和財物、剝奪自由與尊嚴，最終帶走他們的生命與未來，絕不能忘記這場大屠殺的歷史。



游亞旭說，今年要特別向當年採取行動、反抗政府政策、勇於違抗長官，獨自承擔拯救猶太人後果的外交官致上敬意，如此奉獻的外交官共有36人，來自20幾個國家；其中何鳳山為數千猶太人核發簽證，拯救他們的性命，證明了即使在最艱難的情況下，仍有人願意冒著失去一切的風險，為道德良善而戰。



德國在台協會代表歐博哲（Martin Eberts）致詞時表示，「死亡賦格曲」是他心目中有關大屠殺的德國詩文中，最印象深刻的一首，由大屠殺的倖存者、猶太裔詩人保羅盛藍所寫，他在納粹的集中營失去所有親人，這首詩強烈呈現出被害者的孤寂悲傷和絕望；這極端罪惡的事實，竟然發生在德國這樣一個以文化自豪的民族。



歐博哲表示，如果要向歷史學習、不再讓這樣的大屠殺再發生，必須記取4個教訓，一是必須持續研究大屠殺事件發生的根源；其次，有關大屠殺的教育應該是全球性的議題，不只是西方社會的課題；第3，研讀大屠殺的歷史是為了癒合傷痕，在真誠面對過去後，如今德國和以色列人民建立了友誼；最後，學習面對大屠殺受害者的苦難和倖存者的勇氣，能讓年輕世代獲得道德上最美好的範例。（編輯：蘇志宗）1070225



