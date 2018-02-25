王金平為陳宜民站台 籲市長換黨做做看

國民黨籍立委陳宜民（前中）投入黨內高雄市長初選，25日舉辦政見發表會，前立法院長王金平（前左2）到場站台。中央社記者王淑芬攝 107年2月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）國民黨立委陳宜民投入國民黨高雄市長初選，今天舉辦政見發表會，前立法院長王金平出面站台背書，指民進黨執政高雄20年沒有大進步，盼民眾支持市長換黨做做看。



陳宜民在三民區保安宮廣場舉辦政見說明會，發表參選理念與城市治理願景，立委王金平、吳志揚、許淑華、顏寬恒、前立委侯彩鳳都現身力挺。



王金平受訪表示，民進黨執政高雄20年，民眾感受不到執政成績明顯進步；雖然民進黨長期執政，對國民黨選情比較不利，但他認為選民投票是「一念之間」，只要能得到認同和支持，風起雲湧必然可以翻轉。



他說，目前國民黨是走到了山窮水盡處，不過相信人民知道國民黨對台灣的重要性，鐘擺效應可能會出現。



他推薦陳宜民在地高雄人，王金平說，高雄人自前市長陳啟川之後就沒能再當上市長，希望選民認知，支持優秀的高雄人比較重要，強調台灣的民主不能沒有制衡的力量。



民進黨高雄市長進入初選，國民黨初選辦法尚未公布，王金平說，等民進黨提名後，國民黨再來拚都來得及。



陳宜民批評民進黨執政讓高雄就像逆水行舟，城市進步遠不及台中、桃園，他呼籲黨內眾志成城、團結搏回藍天。



除了陳宜民之外，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜及另一名留美博士都可能投入初選，韓國瑜預計3月7日表態。（編輯：方沛清）1070225