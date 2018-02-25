中國打壓客委會模里西斯美食週 民進黨抗議

（中央社記者范正祥台北25日電）客家委員會在模里西斯舉辦客家美食週，傳因中國外交部施壓飯店而被取消，民主進步黨發言人鄭朝方今天表示抗議與遺憾。



民進黨下午發布新聞稿，鄭朝方指出，全球文化因為包容而偉大，文化是無國界的，客家美食節主要在推展客家美食，台灣的客家美食在整個世界享有盛名，如藉由政治手段打壓，肇致台灣客家文化受干擾無法參與，對整個世界多元文化活動而言，絕對是負分，也是損失。



鄭朝方表示，台灣是一個多元社會，不同的族群豐富了台灣文化的內涵。台灣海島客家的美食文化，經過長時間的歷練，已經成為常民生活文化，如用不正常的手段打壓肇致台灣代表無法參加，做法過於短視。



他指出，台灣堅韌的文化活力和生命力絕不會因中國官方的蠻橫壓迫而消失在國際上，更不會在此壓力下屈服。



鄭朝方表示，民進黨認為文化無關政治，更無關藍綠。中國外交部的錯誤做法，只會激起台灣民眾的同仇敵愾，對僵持中的兩岸關係絕對無所幫助，也會惡化國際社會對中國霸道無理的負面形象。



客委會原訂與模里西斯當地觀光飯店合作，於2月28日至3月7日舉辦客家文化交流活動，卻因文宣出現「中華民國」遭中國打壓，客委會今天宣布將停止活動，同時譴責中國破壞客家文化交流。（編輯：李淑華）1070225