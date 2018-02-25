綠南市長初選電視政見會 6人明天交鋒

（中央社記者范正祥台北25日電）民進黨台南市長初選電視政見發表會明天於民視登場，立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃及前台南市副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅6位參選人同台交鋒，爭取選民認同。



這場電視政見發表會原訂10日舉辦，因為6日花蓮大地震而取消。經民進黨選舉對策委員會21日討論後決定續辦，預訂明天下午4時至6時進行，民視新聞台、新聞網現場直播。



葉宜津接受中央社記者訪問時說，希望台南市民能夠更加了解與支持她的政見。她長期在立法院交通委員會問政，與其他人選比起來，更熟知台南交通的改善，相信選民會認同。她在教育方面也主張，義務教育往下延長一年及改用羅馬拼音。



黃偉哲指出，這場台南市長初選電視政見發表會是民進黨中央主辦，他會配合把程序走完。雖然競爭激烈，但是希望政見會不要有人身攻擊，期盼所有參選人都能夠就政見各抒己見，爭取選民支持，他也不會對其他參選人進行人身攻擊。



王定宇強調，希望透過電視政見發表會讓台南市選民了解選擇的重要性及如何做出選擇，選出真正理想的台南市長。目前各參選人的選舉方式都已經呈現，希望台南市民能夠選擇務實、單純的參選人，而不是選擇花大錢、搞造勢的參選人。



陳亭妃指出，她參選台南市長要以政策藍圖取勝，包括以「五大觀光軸」與「科技三軸」，帶領台南起飛、市政大發揮。希望能在電視政見發表會場合，把她對於市政的完整規劃和政策理念向選民論述，要給市民看到「準備好的陳亭妃」。



顏純左表示，電視政見會是檢視參選人的政見與風度，他有信心讓選民感受到認真度、熱忱度、誠實度，也讓選民看到政見的完整性、全面性、永久性及可行性。



李俊毅指出，電視政見會的目的是要讓選民更清楚了解參選人，包括了解參選人對城市的願景。期待在電視政見會上，所有參選人能夠「坦然」向選民報告。



此外，同樣因為花蓮大地震而取消的民進黨2018年高雄市長初選電視政見發表會也將續辦，訂於27日下午4時至6時在壹電視進行，壹電視新聞台和壹電視網路也將現場直播。



民進黨高雄市長提名初選有4人角逐，包括立委陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟。（編輯：李淑華）1070225