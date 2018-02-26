總統：團結是台灣挺過艱難時刻關鍵力量

（中央社記者范正祥台北26日電）總統蔡英文今天稱許國際獅子會「團結友誼、快樂服務」理念，她指出，團結就是台灣社會能夠挺過一次次艱難時刻的關鍵力量。



總統表示，這個月初，花蓮發生地震，舉國上下都心繫花蓮。國際獅子會基金會也迅速捐贈新台幣200萬元，協助災區復原、重建。她要特別感謝獅友們的付出。



蔡總統上午在總統府接見國際獅子會300A2區及355A區（韓國釜山市）代表，肯定該會為社會奉獻服務，也期許台韓獅子會能有更多的交流合作機會，增進兩國關係。



總統致詞時表示，國際獅子會台北市300A2區和韓國釜山市355A區締結為姊妹地區，今年剛好滿三十年。在台灣，常說「三十而立」，期許到了三十歲能夠確定目標，向前邁進。她相信，所有獅友們都已經堅定地朝服務社會的目標邁進。



總統指出，獅子會是台灣重要的民間力量，長期以來熱心公益，協助政府照顧民眾、落實政策。無論是反毒、反霸凌宣導，還是關懷弱勢以及獨居長者。哪裡有需要，哪裡就會看到獅友們奔走的身影。



蔡總統說，獅子會的奉獻服務不分國界，300A2區的獅友在國內推動許多社會公益服務活動，也致力於參與國際人道組織服務工作，不遺餘力拓展國際結盟。300A2區和日本青森縣、菲律賓馬尼拉及泰國曼谷也都締結為姊妹區，拓展台灣的國際能見度。



談及今年獅子會的年度主題「We Serve」，總統期待，未來300A2區將能更加展現服務力，用服務力來結交全球各地的朋友，協助世界解決問題，讓世界看見台灣的力量。也希望未來台韓兩國的獅子會能有更多的交流合作機會，增進兩國關係。



訪賓一行由國際獅子會300A2區總監林正義及355A區總裁黃宗圭率領、內政部主任秘書沈淑妃陪同。（編輯：李淑華）1070226